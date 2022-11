Consumo realiza medio centenar de controles en alimentos para veganos y en cafés

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía realiza dos nuevas campañas de inspección en el sector de la alimentación, con vistas principalmente al control del etiquetado y su adecuación a la normativa en vigor, centrada en alimentos para veganos, por un lado, y en cafés y cafés descafeinados, por otro. En total, Consumo contempla para ambas campañas cerca de medio centenar de controles de etiquetado y 26 tomas de muestras para su análisis en un laboratorio.

La campaña de inspección de alimentos para veganos, de ámbito nacional, se lleva a cabo por parte del Servicio Provincial de Consumo de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Almería, y tiene el objetivo de comprobar el grado de cumplimiento de la normativa aplicable a este tipo de productos, al objeto de que las personas consumidoras puedan tomar decisiones con conocimiento de causa a la hora de adquirir estos productos.

Según se indica en nota de prensa, se han programado para esta campaña 20 controles de etiquetado y la toma de muestras de seis productos para su ensayo en un laboratorio. La inspección del producto verifica aspectos como: el país de origen; lista de ingredientes; que cumpla con la prohibición de que entre sus ingredientes figuren componentes de origen animal; indicación de sustancias que puedan causar alergia; que conste de información nutricional y la misma incluya el valor energético y las cantidades de grasas, ácidos grasos saturados, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal; que no induzca a error sobre las características del alimento; que no se atribuyan al alimento efectos o propiedades que no posee; o que no induzca al error al sugerir, mediante apariencia, descripción o representaciones pictóricas, la presencia de un determinado alimento o ingrediente --en el caso de los alimentos veganos, los ingredientes de origen animal se han debido sustituir por ingredientes de origen vegetal, y las imágenes no pueden mostrar animales, figuras de animales o de sus productos--.

En el caso de la campaña de control sobre cafés y cafés descafeinados, también de ámbito nacional, se realiza en Andalucía por parte del Servicio de Consumo de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Sevilla, y ha contemplado 20 controles de la información obligatoria del etiquetado de los productos y 20 tomas de muestras para su remisión a un laboratorio.

El control abarca aspectos como: verificar su lugar de origen; su denominación de venta (tueste natural, torrefacto, tueste natural y café torrefacto, molido de tueste natural, soluble, extracto de café, etcétera); o que la información para la persona consumidora sea precisa, clara y fácil de comprender, entre otros parámetros.

CONSUMO RESPONDE

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página www.consumoresponde.es, del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es; y de los perfiles de Twitter (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.