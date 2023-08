España afirma que la sequía impedirá a Andalucía crecer hasta el 4% y pide usar los fondos europeos en obras hidráulicas

SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha señalado que la situación de sequía que atraviesa Andalucía le impedirá crecer este año 2023 hasta el 4%, y a su vez ha recordado que desde el Gobierno andaluz se pidió al anterior Ejecutivo central aplicar los Next Generation para hacer infraestructuras hidráulicas.

Así lo ha indicado la consejera en declaraciones a Europa Press, quien ha explicado que, recientemente, "llevamos a Consejo de Gobierno un informe donde se aludía ya a que podíamos crecer hasta un 4% si no estuviera el efecto de la sequía, en vez del 1,9% que tenemos previsto en los presupuestos", es decir, "estamos creciendo dos puntos menos de lo que nos correspondería si lloviera y no tuviéramos el problema de escasez de agua", ha matizado.

Al hilo de lo anterior, la consejera ha recordado la importancia que tiene el sector primario en el PIB de Andalucía, y es que "todos los servicios vinculados a la agricultura y a la ganadería tienen en nuestro PIB un peso de alrededor de un 25%, es casi el doble de lo que supone a nivel nacional", ha explicado, y al mismo tiempo ha subrayado que "Andalucía es la despensa de Europa, ya que un tercio nuestras exportaciones son de productos alimentarios".

Es por ello, ha continuado la titular del ramo, que "insistimos en la necesidad de llevar a cabo las infraestructuras hidráulicas correspondientes, para que en un futuro cercano no tengamos estos problemas", porque "si algo puede frenar a la economía andaluza es la sequía", ha apuntado.

En este contexto, España ha criticado que el anterior Ejecutivo se haya negado a que Andalucía utilice los Next Generation para materia hídrica, a lo que ha agregado que "no tiene sentido que en una comunidad autónoma como Andalucía, con los problemas de sequía que tiene, no podamos aplicar los Next Generation para hacer infraestructuras hidráulicas", y "lo hemos pedido por activa y por pasiva al Gobierno de España", ha espetado.

Por último, ha destacado que desde la Junta "llevamos muchos años hablando de las necesidades de hacer las infraestructuras hidráulicas", de hecho, "hemos puesto en marcha tres decretos de sequía por importe de más de 300 millones y tenemos en marcha también inversiones hidráulicas por importe de más de 1.500 millones". Pero "necesitamos que el Gobierno de España cumpla con sus compromisos, ya que hay que tener en cuenta que el 67% de las competencias hídricas en Andalucía las tiene el central", ha concluido la consejera.

PREVISIONES DE CIERRE DEL AÑO 2023

En cuanto a las previsiones de cierre del año 2023, España ha argumentado que cuando se elaboró el presupuesto del año 2023, "ya establecimos en el mismo que vamos a crecer un 1,9%", y ha añadido que todas las entidades, tanto nacionales como internacionales, "están mejorando las previsiones de crecimiento, tanto de España como de Andalucía".

En cualquier caso, es verdad que "en los años anteriores, hemos estado creciendo por encima de la media", por ejemplo, ha resaltado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, "en el primer trimestre de este año, 2023, hemos crecido por encima de la media de España y seguimos creciendo a un ritmo que multiplica por tres el crecimiento medio de la Unión Europea".