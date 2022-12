España aspira a incluir enmiendas de la oposición para "mejorar" el Presupuesto

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha insistido en ofrecer a la oposición la mano tendida para "hacer de los Presupuestos de la Junta para 2023 un presupuesto de todos para todos". En cuanto a las enmiendas que hasta este viernes presentarán los diferentes grupos parlamentarios, ha apuntado que "aspiramos a incorporar las enmiendas que nos presenten todos los partidos, siempre que sean viables y no afecten a las líneas principales del presupuesto".

Así lo ha manifestado España durante su intervención en el foro Encuentros SER, celebrado este jueves en Sevilla, donde ha sido presentada por el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

En este foro, España se ha referido al proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno andaluz, como "los mejores presupuestos que habrá tenido Andalucía en su historia, los más sociales y con menos impuestos".

La titular de Economía ha defendido el proyecto de Ley de Presupuestos explicando que son unas "cuentas responsables", basadas en "el rigor, el equilibrio, la credibilidad, la transparencia y la certidumbre", lo que es especialmente importante en un "periodo de incertidumbre como el actual".

"El Gobierno de Juanma Moreno está haciendo las cosas bien", ha recalcado la consejera, recordando que, "pese a bajar los impuestos, Andalucía ha incrementado el número de contribuyentes en IRPF en 400.000 desde 2018, lo que supone un 11% más de los que había en el último año de gobierno socialista". En este punto, ha explicado que este incremento del número de contribuyentes se ha traducido en un incremento de la recaudación de 1.174 millones, un 23,4% más.

La consejera ha hecho referencia a cómo la bajada de impuestos, la sexta desde que Juanma Moreno llegó al Gobierno, ha atraído "más inversión y riqueza". En cuanto a la "contrarreforma fiscal" del Gobierno central tras "conocer la bajada de impuestos andaluza", la consejera ha explicado que "muy pronto habrá respuesta en los tribunales".

"Es una invasión de competencias en toda regla y un intento de cortar las alas a una Andalucía que está soltando el lastre que ha arrastrado durante casi cuarenta años", ha subrayado, matizando que "no vamos a permitir que desde el Gobierno central se siga atacando la autonomía andaluza".

"Andalucía es el mejor lugar para invertir, para establecerse y desarrollar grandes proyectos industriales y empresariales. Y, además, Andalucía es un escaparate sin igual hacia el exterior", ha manifestado la consejera, para añadir que Andalucía es "líder en el crecimiento de algunos parámetros, y lo hemos logrado en tan sólo cuatro años". "Por supuesto que queda muchísimo por hacer, pero lo que sí es cierto es que estas cifras ya demuestran que el modelo andaluz funciona, que Andalucía está mejor, es más fuerte y más competitiva. Hemos pasado de ser los últimos, a liderar", ha apostillado.

PRESUPUESTO PARA LAS FAMILIAS Y LAS EMPRESAS

La consejera ha explicado también que las prioridades del Presupuesto de la Junta para 2023 se centran en dos líneas de actuación principales, "el refuerzo de los servicios públicos esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales, básicamente) y las políticas para generar empleo y atraer inversiones".

En este sentido, ha destacado "el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía", que destinará en 2023 un total de 5.469,7 millones de euros en inversiones, "lo que representa un incremento del 83% con respecto al presupuesto prorrogado de 2021".

"Este Presupuesto ofrece una red de seguridad a las familias andaluzas. Es el más social de la historia y el con menos impuestos. Y ofrece un marco de tranquilidad para las empresas, bajo el convencimiento de que la estabilidad es un valor inestimable en períodos como el que estamos viviendo", ha manifestado al respecto la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Ha apoyado su argumentación en el reciente Barómetro de Expectativas Empresariales de la revista Andalucía Económica, en el que tres de cada cuatro empresarios avalan la gestión económica del Gobierno andaluz, y destacan la política fiscal de bajada de impuestos y la estabilidad política como "las claves del éxito" del Gobierno de Juanma Moreno.

En dicho barómetro se pone de manifiesto que "el dinamismo de la economía andaluza logrará reducir la brecha histórica económica de Andalucía con respecto a otras comunidades o al conjunto de España. Y que Andalucía será la quinta comunidad que más crezca en 2023 tras Baleares, Canarias, Cataluña y Madrid. O Que también será de las pocas que recupere al final de 2023 el PIB previo a la pandemia", ha recordado la consejera.

FONDOS EUROPEOS

De otro lado, España ha destacado el papel de los fondos europeos en los Presupuestos de la Junta para el próximo año. "Son el otro gran estandarte de estas cuentas". El Presupuesto para el próximo año contempla unos ingresos de 4.921,5 millones de euros en recursos procedentes de la Unión Europea. A ellos hay que sumar los 567,9 millones de euros de cofinanciación con recursos propios.

En este punto, la consejera se ha referido de manera expresa a los fondos Next Generation, asegurando que no existe "ningún tipo de cogobernanza en su gestión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas" y que "La herramienta para gestionarlos, la aplicación CoFFEE, no ha funcionado en los últimos once meses". Estos fondos, a juicio de la titular de Economía, "deben reformularse para adaptarse mejor a las necesidades reales de las comunidades. En Andalucía, por ejemplo, no es de recibo que estos fondos no se puedan invertir en infraestructuras hidráulicas, con la falta que hacen en estos momentos".