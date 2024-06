Un estudio de la US asegura que los docentes utilizan distintas redes sociales depediendo de su nivel de enseñanza

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla (US) ha confirmado que los docentes utilizan distintas redes sociales en función del nivel de enseñanza que imparten. Así demuestran que los profesores en formación las usan para buscar recursos innovadores y comprobar su aplicación a la enseñanza, pero no suelen generar contenido y son 'observadores'.

Por su parte, los docentes más veteranos crean diálogo y contenido con mayor frecuencia. En general, la comunidad docente entra a los entornos digitales, por un lado, para aprender y compartir experiencias y, por otro, para formar parte de una comunidad, según ha comunicado la Fundación Descubre en una nota.

A través de un cuestionario, repartido a 427 docentes de toda España, los expertos han establecido que el profesorado de niveles de Infantil y Primaria aprenden a través de las redes sociales con contenido más gráfico, como Pinterest e Instagram, mientras que los docentes de niveles superiores consumen más a menudo el contenido de otras plataformas con una arquitectura más basada en el texto, el diálogo y la argumentación, como X, antes Twitter.

"Nuestro propósito es comprender en qué contextos aprenden y se desarrollan profesionalmente los docentes, dado que ese conocimiento se transfiere más adelante a las aulas", ha explicado a la Fundación Descubre la investigadora de la US Paula Marcelo.

Antes del auge de las redes sociales, los principales medios de formación para el profesorado consistían en cursos, donde se aprendían cuestiones como el diseño de materiales didácticos y métodos de enseñanza que luego se aplicaban en las aulas.

Sin embargo, con la democratización de Internet y el surgimiento de nuevos espacios sociales digitales, los docentes han ganado acceso a recursos formativos alternativos y generados directamente por otros compañeros de profesión. "Esta búsqueda de nuevas formas de aprendizaje pone de manifiesto que el profesorado siente que tiene que colaborar, participar y reflexionar sobre su propia práctica", ha comentado Marcelo.

IMAGEN Y DIÁLOGO

El estudio 'How and why teachers use social networks for professional learning' publicado en 'Teacher Development' detalla que los factores principales que motivan a los docentes a utilizar las redes sociales son, por un lado, encontrar recursos y materiales que aplicar en su programación didáctica y, por otro lado, una búsqueda de comunidad y acompañamiento.

Los expertos han acometido un análisis de datos recopilados mediante un cuestionario, administrado a 429 docentes de toda la geografía española. Estos profesionales respondieron preguntas relacionadas sobre el tipo, la frecuencia de uso y las razones por las que usaban estas plataformas. Asimismo, el equipo científico ha tenido en cuenta otras cuestiones como el género, la edad y el nivel educativo que enseñaban.

Una vez obtenidas las respuestas, los expertos han utilizado un programa informático ampliamente empleado en el ámbito científico para analizar datos y han establecido que las mujeres emplean "más a menudo" redes sociales como Instagram y Facebook, mientras que los hombres utilizan más X.

INFLUENCIA EN LAS AULAS

Respecto a la edad, los expertos han determinado que los profesores en formación buscan recursos innovadores y han comprobado cómo funcionan en la enseñanza, pero no suelen generar contenido y son 'observadores'. Por su parte, los docentes más veteranos crean diálogo y contenido con mayor frecuencia.

"También hemos visto que siguen a creadores de contenido especializados en la enseñanza y que siguen hashtags como #claustrovirtual, donde 'se reúnen' para intercambiar impresiones sobre la docencia y encontrar materiales que aplicar en el aula", ha señalado Marcelo.

De este modo, los expertos han confirmado que los docentes se sienten "motivados" para usar redes sociales debido a las oportunidades de interacción y colaboración con otros profesores y las ventajas de obtener recursos e ideas para apoyar su aprendizaje formal.

El siguiente paso de los investigadores del grupo IDEA de la US consistirá en entrevistar al profesorado que utiliza las redes y aplica los conocimientos adquiridos en las mismas en sus aulas. De este modo, los expertos quieren comprobar cómo se transfiere el conocimiento y cuál es la influencia de estas plataformas en la enseñanza y la educación.

Este estudio ha sido financiado por la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y por el Ministerio de Ciencia e Innovación.