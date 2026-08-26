La Junta incorpora a las mujeres al sorteo de licencias gratis de caza con 29 permisos para la temporada 2026/2027

Archivo - Ciervos en uno de los cotos públicos de Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía incorpora al sorteo de licencias gratuitas a las mujeres con un total de 29 permisos para la temporada cinegética 2026/2027. La mitad de esos permisos se concentran en la provincia de Jaén. En total, dentro del sorteo Caza Joven y Mujer Cazadora se ofrecerán 58 permisos gratuitos: 29 para un sorteo restringido a un rango de edad y 29 específicamente para mujeres cazadoras.

Estos dos sorteos serán en septiembre. El plazo para presentar solicitudes termina el día 4 del mes próximo. Además de permisos en Jaén, los hay en Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, y son para la caza de ciervos, muflones, perdices y cabras montesas, según la documentación publicada por la Junta y consultada por Europa Press.

Fuentes de la Consejería explican a Europa Press que los sorteos Caza Joven y Mujer Cazadora, en consonancia con el análisis de la actividad cinegética del Plan Andaluz de Caza 2023-2033, buscan facilitar el acceso de nuevos cazadores a terrenos cinegéticos "en un ambiente favorable", de tal forma que "es necesario un acercamiento de la actividad cinegética a las personas jóvenes y a las mujeres, dando facilidades tanto económicas, como de disponibilidad de terrenos donde iniciarse en la caza".

Por el procedimiento de sorteo, la Junta oferta cada temporada cinegética un porcentaje de permisos a un precio más asequible, dando de esta forma acceso a la práctica de la caza en los montes públicos a personas con un menor poder adquisitivo. Para ello, se recepcionan las correspondientes solicitudes, se procede a la revisión de las mismas, se abre un periodo de subsanación de incidencias y finalmente se realiza un sorteo público para cada uno de los lotes ofertados.

Por el procedimiento de subasta, se ofertan un porcentaje de permisos a un precio de mercado. El importe estimado de ingresos del conjunto de licitaciones de permisos de caza que se realizarán a lo largo de la temporada cinegética 2026/2027 es de 703.335,50 euros (IVA excluido).

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente publicó en el mes de mayo la oferta pública de caza para la adjudicación de los permisos para la temporada 2026/2027 en los terrenos cinegéticos de titularidad pública que gestiona la Junta de Andalucía.

Así, la actividad cinegética se desarrolla en esta temporada en las cuatro reservas andaluzas de caza: Cazorla y Segura, en la provincia de Jaén; y Serranía de Ronda, Sierras de Tejeda y Almijara y Serranía de Cortes de la Frontera, en la de Málaga. Además, en hasta 40 cotos ubicados en siete provincias: Almería (10), Cádiz (6), Córdoba (3), Granada (2), Jaén (17), Málaga (1) y Sevilla (1), todos ellos gestionados por la Junta de Andalucía.