La Junta invierte 4,7 millones en las obras de la nueva EDAR y la agrupación de vertidos en El Saucejo (Sevilla)

SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, Álvaro Real, ha inaugurado este lunes las obras de Agrupación de Vertidos y la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Saucejo (Sevilla), una actuación que prestará servicio a más de 6.300 personas de este municipio, así como a los núcleos de La Mezquitilla y Navarredonda.

Esta nueva infraestructura hidráulica, declarada de interés de la comunidad autónoma desde 2010, ha sido impulsada por el Gobierno de Andalucía en los últimos tiempos, para garantizar la depuración de las aguas residuales que se vertían hasta el momento al río Guadalquivir a través de una actuación con un presupuesto de 4,7 millones de euros, señala la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en una nota de prensa.

Como reconoce el director general de Infraestructuras del Agua, "el Gobierno de la Junta ha dado la vuelta a una situación que suponía el vertido al cauce del Guadalquivir, con cuatro puntos localizados y sin depuración, que ahora se han recogido y conducido a través de dos kilómetros de tuberías hasta esta EDAR de El Saucejo". Durante su construcción, ha destacado Álvaro Real, se han generado un total de 52 empleos verdes, 47 durante la fase de obra y el resto en la fase de mantenimiento.

Junto a la actuación para la agrupación de vertidos, la nueva EDAR de El Saucejo contará con una línea de tratamiento de agua convencional, con tratamiento biológico aireado, posterior decantación y cloración en laberinto, así como también se dota a la EDAR para el tratamiento de fangos y su adecuada gestión.

En el núcleo de La Mezquitilla, el proyecto se encontró con problemas para su conexión a la agrupación de vertidos que se ha ejecutado, por lo que se ha puesto en marcha una pequeña EDAR, dimensionada para este núcleo de 300 habitantes, que también garantiza el tratamiento de sus aguas residuales.

Álvaro Real ha destacado la importante apuesta que está realizando el Gobierno de Andalucía tanto a nivel de depuración, como también a nivel de abastecimiento, para la provincia de Sevilla, con distintas actuaciones que superan los 300 millones de euros, como es el caso del Plan Écija (más de 100 millones de euros) y para la propia ciudad de Sevilla, cuyos proyectos superan también los 100 millones de euros de inversión.

"La apuesta del Gobierno de Andalucía por la política de agua es clara, para dar respuesta a los problemas que veníamos arrastrando y no sólo para periodos de sequía, sino que las obras hidráulicas llevan plazos que nos exigen actuaciones de forma programada, no sólo de emergencia. Es una apuesta decidida y clara, no sólo de saneamiento y depuración, sino de regeneración de aguas, porque hay posibilidades que permiten generar nuevos recursos hídricos y mejorar las posibilidades a nivel económico para toda la región", ha comentado el director general.

Por su parte, la delegada provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, María Isabel Solís, ha puesto en valor el esfuerzo inversor del Gobierno Andaluz con la provincia de Sevilla, con una inversión de más de 300 millones de euros en obras de las que 13 ya están finalizadas y 22 en proceso de programación o ejecución.

"El agua es vida, es economía, generador de riqueza para la agricultura, la ganadería y en pueblos agrícolas y ganaderos es esencial", ha afirmado la delegada provincial, quien ha hecho referencia a los proyectos de abastecimiento en alta que se están llevando a cabo en comarcas como la Sierra Sur, "con una inversión de 108 millones de euros, lo que demuestra que la Junta apuesta por la Sierra Sur y por el medio ambiente, porque no hay nada más ecológico que depurar nuestras aguas y la posibilidad de la regeneración de esas aguas con el tratamiento terciario".

En este sentido, María Isabel Solís ha hecho un llamamiento al Gobierno central para trabajar de forma conjunta en este tipo de actuaciones, a través de los fondos 'Next Generation', "porque estamos ejecutando obras que no son de nuestra competencia, pero no cejamos un ápice en arrimar el hombro donde los ciudadanos lo necesitan, aunque esos fondos europeos deben llegar a esta tierra para acometer las obras necesarias para la generación de empleo y riqueza".