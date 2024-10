Moreno afirma que el periodismo es imprescindible en una sociedad democrática: "No se pastorea, coarta ni se condiciona"

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este miércoles el papel esencial del periodismo como "instrumento crítico, foro de reflexión y debate y como testigo de la transformación de las ciudades". Así, ha aseverado que la prensa debe ser "libre" para seguir siendo parte del sistema de garantías de nuestros derechos y libertades. "El periodismo no se pastorea, no se coarta y no se condiciona", ha añadido.

De esta forma, ha matizado que el periodismo es imprescindible en una sociedad democrática y que los medios de comunicación son la voz de la sociedad defendiéndose a sí misma. "Quiero que esa voz suene fuerte y libre para que diga todo cuanto tenga que decir, sin cortapisas", ha agregado el presidente andaluz.

Moreno, que ha participado en el acto conmemorativo del 25º aniversario del Diario de Sevilla en la capital hispalense, ha señalado la importancia que tiene para los medios y para las empresas saber adaptarse a los nuevos tiempos y a sus exigencias y ha indicado que esta labor requiere "constancia y voluntad".

En este punto, ha remarcado que el Grupo Joly, con Diario de Sevilla a la cabeza, es un "canalizador de las inquietudes y expectativas" de toda esta gran diversidad que contiene la capital de Andalucía y ha felicitado a este periódico por su labor haciendo del periodismo local una "herramienta de conocimiento, expresión y avance de Sevilla".

Es aquí donde ha recordado que Diario de Sevilla nació tras la resaca de la Expo'92, en una capital y una provincia expectantes ante el nuevo milenio y consciente de sus carencias que hoy, en gran medida, son "realidades".

El presidente andaluz ha indicado que Sevilla y Andalucía están en una etapa de enorme transformación y ha afirmado que "si nos alineamos en un objetivo común tenemos mucho que conseguir". "Ambas se merecen más, tener las mismas oportunidades que las demás y jugar con las mismas reglas".

El acto también ha contado con la presencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España; y de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.