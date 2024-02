Moreno busca "fórmulas técnicas" para garantizar agua en Andalucía sin dar "pasos atrás" en agricultura o turismo

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha comentado este miércoles que está buscando "fórmulas técnicas" para garantizar el suministro de agua en esta comunidad autónoma sin que para ello haya que dar "pasos atrás" en la actividad agrícola, ganadera o turística de la región.

Así lo ha manifestado el presidente andaluz en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, al hilo de la situación de sequía que atraviesa Andalucía, y en la que también ha indicado que echa en falta "una política de agua en España".

"Podemos discutir qué tipo de política", si ésta debe pasar por la "transferencia de agua", por "políticas de desalación" o de "reconversión del agua reutilizada en el ámbito urbano", pero "el problema es que no existe ningún plan específico como conjunto de país" en materia de agua, ha argumentado al respecto Juanma Moreno.

El presidente de la Junta ha incidido en defender que hay que trabajar para saber "cómo podemos seguir manteniendo nuestra capacidad productiva agrícola", la de una comunidad como Andalucía que "da de comer a 500 millones de personas" gracias a este "sector estratégico" de su economía, según ha puesto de relieve para subrayar que hay que ver "cómo podemos seguir manteniendo ese potencial sabiendo que va a llover un 40% menos".

De igual modo, ha llamado la atención sobre la ausencia de "un comisario de agua en Europa", algo que, según ha explicado, ha comentado con el vicepresidente de la Comisión Europea, a quien preguntó "cómo no hay ninguna política europea con fondos europeos para agua, cuando usted me está diciendo que un sector estratégico es la soberanía alimentaria".

Moreno ha comentado que Europa "normalmente está gobernada por países centroeuropeos" a los que "les sobra el agua", y "no entienden que esto sea un problema", y ha defendido que él está promoviendo "una alianza con las regiones del sur de Europa para que en la próxima Comisión Europea haya un comisario de agua, un plan de agua y unos fondos para agua, que ese es el gran objetivo que nosotros tenemos que tener en el futuro", según ha remarcado.

Mientras tanto, y paralelamente, la Junta ha gastado ya en Andalucía "con fondos propios unos 1.500 millones de euros", cifra que va a "llegar a más de 4.000 al final de la legislatura", y con lo que se ha podido "reutilizar agua urbana y recuperar 252 hectómetros cúbicos, también con transferencias de agua", según ha continuado exponiendo Juanma Moreno, quien ha destacado que esa cifra de 252 hectómetros cúbicos "sirve para dar agua a tres millones de personas".

SITUACIÓN "TERRORÍFICA" EN LA FRANJA MEDITERRÁNEA ANDALUZA

De igual modo, ha indicado que la Junta está trabajando "en la desalación, especialmente en la Costa del Sol", y al respecto ha advertido de que la franja mediterránea andaluza, "desde el Campo de Gibraltar hasta Almería", presenta una situación "terrorífica", ya que "no ha llovido nada" y hay "serios problemas de suministro".

"Estamos trabajando en la desalación, en el reciclaje y en la reutilización del agua urbana", que "no está autorizada para agua de boca, pero sí sirve para usos agrícolas e industriales", ha puntualizado.

En definitiva, "estamos buscando todas las fórmulas técnicas que nos permite la ciencia para que podamos tener agua", que es "el gran objetivo", disponer de agua "aunque llueva la mitad, porque, si no, perderemos nuestra capacidad de producción", según ha argumentado el presidente de la Junta antes de apostillar que no le vale "el discurso es decir que como no tiene agua, deje de tener turismo, o deje de tener actividad agrícola y ganadera".

Frente a esa idea, Moreno ha aseverado que en Andalucía "comemos de eso, vivimos de eso", y "nuestra economía es importante por eso", de forma que "de lo que se trata es de todo lo contrario", de "ver qué inversión tenemos que hacer para garantizar el agua suficiente para nuestro sector agrícola, nuestro sector turístico y nuestro sector industrial", y en esa línea ha concluido manifestando que lo que no se puede es "ir dando pasos atrás en el ámbito económico, y en la actividad sobre todo agrícola y ganadera".