Moreno pide a Sánchez un "potente" decreto de sequía: "El agua para la economía andaluza es como el gas para la alemana"

MADRID/SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que apruebe un "potente" decreto de sequía para esta comunidad para cuya economía el agua es "como el gas para la economía alemana", y la situación al respecto es "tremendamente preocupante".

Así lo ha expuesto el presidente andaluz en la rueda de prensa en la que ha comparecido tras reunirse durante aproximadamente una hora con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa, en un encuentro que Moreno ha definido como "cordial".

Moreno ha confirmado que, entre los asuntos que ha tratado con el presidente del Gobierno ha figurado un asunto "de enorme importancia, crucial para el conjunto de España y fundamental para Andalucía" como el agua, que es "elemento clave en nuestro sistema productivo", porque lo necesitan "los dos grandes motores económicos" que tiene la región, y que son la industria agroalimentaria y el sector servicios vinculado al turismo, según ha abundado.

El presidente de la Junta ha alertado de que cada vez hay menos precipitaciones en Andalucía, "un 30% menos desde 1980 hasta ahora", y se está sufriendo "una pertinaz sequía" que ha llevado a que los pantanos andaluces "estén prácticamente al 39 por ciento" de capacidad, y los de la cuenca más importante, la del Guadalquivir, "en torno a un 25 por ciento".

En esa línea, Moreno ha subrayado que la situación es "tremendamente preocupante y puede llegar a ser dramática si no tenemos lluvia en octubre, noviembre y diciembre", y ha aseverado que "el agua es para la economía de Andalucía como el gas para la economía alemana", por lo que "es un problema al que tenemos que hacer frente desde ya, haciendo una planificación ordenada, impulsando infraestructuras que nos permitan buscar fórmulas alternativas a la falta de lluvias y acometiendo ese gran objetivo de que tengamos suficiente capacidad hídrica".

Moreno ha agregado que "Andalucía es la primera productora agrícola de España, pero todo se puede ir al traste si no hay agua", de forma que, "si tenemos sequía el año que viene, la tercera economía de España" no irá bien, y España tampoco, según ha avisado.

DECRETO DE SEQUÍA

El presidente andaluz ha relatado que la Junta ha declarado dos decretos de sequía, "con una aportación en torno a 145 millones", mientras que el Gobierno central sólo uno "con una aportación de nueve millones", por lo que "lo primero" que ha solicitado a Sánchez es "un decreto de sequía con dotación potente y ejecución de carácter inminente, que acometa urgentemente las infraestructuras hídricas de interés general del Estado, sobre todo conducciones a pantanos y desaladoras especialmente en la zona del litoral".

Además, Moreno ha abogado por que, "en la medida que se pueda, podemos invertir los fondos europeos en el agua". "No tenemos otra alternativa: si no llueve, si no podemos tirar de los acuíferos porque muchos de ellos se han agotado, y si se ha frenado el trasvase Tajo-Segura, que impacta directamente en Almería, tenemos que buscar una alternativa si no queremos vivir un drama en lo económico y lo social", ha razonado Moreno.

"AMBICIÓN" DE SER "PRIMERA POTENCIA" EN ENERGÍAS RENOVABLES

Por otro lado, el presidente de la Junta ha explicado que ha trasladado a Sánchez que Andalucía tiene la "ambición y determinación de convertirse en la primera potencia en energías renovables", para lo que cuenta con "condiciones óptimas".

Al respecto, ha puesto de relieve que, "en 2021, el 55% de la energía eléctrica generada fue renovable en Andalucía", que cuenta con "nueve gigavatios de potencia renovable instalada y 25 que están en tramitación", de los que "aspiramos a que unos 12 se hagan realidad a lo largo de esta legislatura".

De esta manera, Moreno ha destacado que "vamos a duplicar en los cuatro años de esta legislatura" esa "capacidad" de la comunidad autónoma, "lo que garantizaría la autosuficiencia energética de Andalucía", según ha proclamado para agregar que desde esta región "podemos aportar al conjunto del país capacidad para tener suficiencia energética".

"Es una gran alternativa que podemos consolidar en los próximos cuatro años", según ha continuado Moreno, que ha argumentado que, para ello, el Estado debe acometer "obras de transporte y energía", y por eso ha trasladado a Sánchez que, "en términos económicos, Andalucía necesita una inversión en proyectos prioritarios en torno a 736 millones de euros", y ha pedido al presidente "que reflexione e intente revisar esa inversión, especialmente de red eléctrica, para que todo ese potencial que vamos a tener de producción eléctrica podamos evacuarlo al conjunto de nuestro país".

Además, Moreno ha indicado que Sánchez le ha pedido que, "entre todos, hagamos un esfuerzo en la rehabilitación y eficacia energética, que aceleremos la gestión en este ámbito", algo que, según ha apostillado el presidente andaluz, es "complejo" porque requiere también "contar con los ayuntamientos y con el interés del sector privado".

En todo caso, Moreno ha dicho que esa petición que le ha trasladado el presidente del Gobierno "no va a caer en saco roto", porque "todo lo que hagamos en materia de eficiencia energética va a redundar en ahorro energético y competitividad para nuestra economía", por lo que "vamos a acelerar desde Andalucía esa eficiencia energética que creo que es ahora es oportuna", según ha garantizado el presidente de la Junta.

Finalmente, ha revelado que también ha pedido a Sánchez que, "en el ámbito de las renovables", el Gobierno "facilite" determinados trámites que son "muy complejos y arduos", y el presidente le ha trasladado que la "intención" del Ejecutivo es actuar en esa línea, así como ambos han hablado de "la participación de la comunidad autónoma en los fondos europeos", al respecto de lo cual Moreno ha defendido que, "cuanta más participación, cogobernanza haya en Andalucía en el diseño y ejecución de esos fondos", mejor, contando también con "la participación de las administraciones locales y provinciales, que pueden ayudar y mucho", según ha concluido el presidente de la Junta.