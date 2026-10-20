Moreno sitúa la minería metálica como pilar estratégico para Andalucía, con una "etapa más que brillante"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este martes, en la inauguración del Salón de la Minería de Sevilla (Mining and Minerals Hall 2026), que se desarrolla en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha situado este martes la minería metálica como un "pilar absolutamente estratégico" para Andalucía, apuntando que es un sector que atraviesa una "etapa más que brillante".

"La minería metálica está en plena efervescencia, en plena expansión y está en pleno dinamismo", según ha señalado el presidente durante su intervención en la apertura del Salón de la Minería de Sevilla (Mining and Minerals Hall 2026), que se desarrolla en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla.

Para Moreno, en un mundo donde en cada esquina nos aguarda "una nueva incertidumbre en el ámbito económico y geopolítico", la "minería se perfila más que nunca como un sector estratégico y clave para la Unión Europea, y para el presente y el futuro de nuestro país".

"No habíamos sido conscientes en Europa, a lo largo de las últimas décadas, de la importancia que tiene para nuestro presente y nuestro futuro el tener un sector en la minería metálica bien posicionado, bien situado, y en plena capacidad productiva para poder competir, para poder tener soberanía y para poder seguir manteniendo nuestro propio sistema de producción", según ha expuesto.

Según el presidente, "Europa tiene recursos, capacidades, talento, y tiene algo que otras zonas del mundo no tienen, como es la innovación suficiente, que gestionada con eficiencia, nos debe abrir una ventana de oportunidad única para ese autodesarrollo que necesitamos".

"Desde Andalucía venimos demostrando que lo tenemos todo para poder escribir nuestro propio futuro, sin depender tanto de otros actores internacionales; podemos y necesitamos ser una potencia en energía renovable y, de hecho, ya lo somos", según ha indicado el presidente, quien ha destacado la apuesta "muy fuerte" por el hidrógeno renovable.

Ha señalado que la minería "vive una fase de expansión, más que prometedora" en Andalucía, que se va a "aprovechar al máximo", siempre "desde un criterio irrenunciable de compromiso con nuestro planeta y de sostenibilidad".

"En Andalucía se está impulsando una minería moderna, segura para los trabajadores y para sus entornos, que es innovadora y que claramente está digitalizada", según ha manifestado Moreno.

Ha expuesto que Andalucía es líder en España al aglutinar el 90 por ciento del valor de la producción de la minería metálica, ya que cuenta con un total de 479 explotaciones activas que generan en torno a 8.000 empleos directos y una proyección superior a los 1.200 millones de euros.

Según Moreno, Andalucía es la segunda productora de Europa en cobre y lidera a escala mundial la producción primaria de estroncio, concentrando el 43% de la producción total. Ha apuntado que el cobre es clave para la transición energética.

"El futuro que tiene el sector minero andaluz es aún más prometedor, con indicios de 22 de los 34 materias primas críticas que necesita la Unión Europea y que están identificadas en nuestro subsuelo; ahora toca hacer un trabajo de explotación e investigación para plantear un proyecto minero viable en el futuro", según Juanma Moreno, quien ha añadido que se han activado 70 permisos de investigación en las ocho provincias.

En el ámbito de la minería metálica, hay cuatro grandes minas en operación y, en breve, iniciarán su actividad otras tres que cuentan ya con todos sus permisos, según el presidente, quien ha recordado que "no hay nada más complejo que autorizar una mina nueva", ya que hay directivas europeas y legislación básica del estado.

"En definitiva, el sector atraviesa en Andalucía una etapa más que brillante, en un momento que es clave para que la Unión Europea gane autonomía en un ámbito estratégico, y eso nos llena de orgullo y también de responsabilidad", ha señalado.

Por su parte, el secretario de estado de Energía, Joan Groizard, ha manifestado que el Reglamento Europeo de Materias Primas Fundamentales fija una serie de objetivos para 2030, en términos de consumo anual de extracción propia de la UE: el 40% de transformación propia, el 25% de reciclado y que ningún tercer país no suministre más del 65% de ninguna materia de ninguna fase relevante.

"Un marco europeo del que España no se queda al margen. De la primera lista de proyectos estratégicos, de marzo de 2025, siete de los 47 proyectos declarados estratégicos a nivel europeo son españoles, y, en la segunda lista que la Comisión Europea aprobó hace unos días, dos de los proyectos son españoles", ha indicado.

El secretario de estado ha señalado que cuando ese reglamento se publicó en 2024, España llevaba ya, a nivel de gobierno, al menos dos años reflexionando sobre una hoja de ruta de gestión sostenible de materias primas, que anticipaba ya varios de los elementos de seguridad estratégica, de trazabilidad de las cadenas de suministro, de aprovechamiento y priorización de los proyectos y de conocimiento del subsuelo que luego se han incorporado en el reglamento europeo.

Ha manifestado que se ha aterrizado recientemente esa hoja de ruta en el primer plan de acción de gestión sostenible de materias primas 2026-2030. Ha señalado que en el mismo se incluye un plan nacional de exploración minera, porque el "conocimiento geológico es la base de todo lo demás, sin él no hay exploración, sin exploración no hay proyectos ni que tramitar, ni que financiar, ni que aprovechar".

"Hay que ser ambiciosos, tenemos unos objetivos muy ambiciosos que cumplir y eso no quita que vamos a seguir siendo exigentes en cómo y de qué manera se implantan los proyectos en el territorio: Un proyecto serio, firme y con el territorio a su lado es un proyecto de éxito, un proyecto que aspira a ser un referente social y ciudadano y una minería que aspira a esa licencia social", según Groizard.

Ha recalcado que la minería es un sector con enorme potencial para fijar empleo cualificado en el territorio, y para que la gente pueda tener "alternativas de vida en casa o más cerca de casa": "Tiene, en definitiva, todos los elementos para ser un motor de vertebración del territorio y de la economía". Ha expuesto que, en los próximos días, se va a someter a audiencia el real decreto que actualiza el reglamento de restauración minera.