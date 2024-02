Salud lanza el 'Proyecto Schools4Health' en cinco colegios del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte.

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Salud y Consumo en Sevilla, Regina Serrano, y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, se han reunido con los directores de cinco centros de enseñanza secundaria del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla-Norte (IES Heliche, IES Jacaranda, IES Sotero Hernández, IES Atenea e IES El Valle) así como con los alcaldes de los municipios respectivos (Olivares, Brenes, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe e Hinojos), para lanzar el 'Proyecto Schools4Health' de promoción de la salud que procurará impulsar aperitivos saludables en los recreos de estos centros en un entorno "confortable y amigable" para el alumnado.

La Consejería de Salud y Consumo, desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, seleccionó al Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte en abril del pasado 2023 para la colaboración en esta experiencia, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

La gerente del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte, Rocío Hernández, también presente en el acto, ha agradecido el interés que ha despertado este proyecto por parte de los centros escolares y el privilegio que ha supuesto para el Distrito, que pondrá a disposición de los mismos los recursos técnicos y profesionales necesarios para su puesta en marcha, ser designado para la implementación de esta iniciativa.

Esta reunión se realiza días después del seminario 'Innovating Health and Education: Because children and youth who feel better, do better', celebrado en Bruselas el pasado mes de enero con los socios europeos del 'Proyecto Schools4health', donde la gerente del Distrito presentó el trabajo que se está realizando en Andalucía en relación a los Programas de Hábitos de Vida Saludable y las oportunidades que brinda a la comunidad educativa el apoyo que la Enfermería referente escolar brinda para que los centros educativos andaluces se conviertan en Escuelas Promotoras de Salud.

El 'Proyecto Schools4Health' está cofinanciado por el Programa 'EU4Health' (programa de acción de la UE en el ámbito de la salud) y pretende contribuir a la promoción de estilos de vida saludables en Europa, incidiendo en los objetivos de la iniciativa 'HealthyLifestyle4All' y demostrará cómo los diferentes sectores, en particular el sector de la educación y la salud, pueden trabajar juntos para alentar y permitir que las y los estudiantes, el profesorado, otro personal del centro, las familias, así como otras partes interesadas, hagan de los centros educativos 'Escuelas Promotoras de Salud', como punto de entrada clave para garantizar estilos de vida más saludables para todos y, en particular, para aquellos en situación o riesgo de vulnerabilidad.

Andalucía, representante español España está representada en el proyecto a través de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Además, participan en el proyecto instituciones de Bélgica, Dinamarca, Holanda, Alemania, Grecia, Eslovenia, Rumanía y Letonia, cuyos responsables también se han reunido para conocer los detalles de las experiencias que cada país se dispone a poner en marcha.

El proyecto está coordinado por la Agencia Europea EuroHealthNet, cuenta con la asesoría de la Cátedra Unesco de Salud y Educación Global, la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (SHE) y la Asociación Internacional de Deporte y Cultura (ISCA).

Centros educativos, alcaldes y representantes de las familias han aplaudido esta iniciativa y se han mostrado dispuestos a preparar los centros para que el curso escolar 2024-2025 se pueda poner en marcha un espacio confortable donde ofrecer aperitivos saludables, de modo que sean los mismos jóvenes los que se hagan cargo de este espacio con alimentos abastecidos por el comercio más cercano y próximo a los cinco IES que participan.