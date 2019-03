Velasco es "más optimista" que las cifras del impacto negativo del 'Brexit'

Actualizado 28/03/2019 13:14:21 CET

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha confesado este jueves que es "más optimista" que las cifras que maneja inicialmente respecto al impacto negativo que pueda tener en la economía andaluza la salida del Reino Unido de la UE, el conocido como 'Brexit'.

En concreto, en una comparecencia en comisión parlamentaria solicitada por PSOE-A y Adelante Andalucía, el consejero ha recordado que la Junta estima que el 'Brexit' tendrá un impacto estimado en el corto plazo que "oscila entre el -0,3 y -0,7% del PIB con carácter inmediato", si bien dicho abanico iría, "una vez normalizada la relación, entre el -0,2 y -0,8% del PIB".

En valores absolutos, "el riesgo para la economía andaluza se establece en un rango que va entre 500 millones de euros en el escenario más favorable y 1.100 millones en el peor escenario", según ha recordado el consejero, que advertido de que "también habrá efectos transversales a la economía andaluza".

No obstante, ha apuntado que estas previsiones proceden de "un modelo estático" que se obtiene "suponiendo que la economía española y andaluza no van a reaccionar, algo que no es cierto", de ahí que sea "más optimista acerca del impacto negativo del 'Brexit' en Andalucía respecto a las cifras que he dado".

Además, ha incidido en que los efectos de la salida del Reino Unido de la UE son "de difícil cuantificación" dada la "incertidumbre existente", y en todo caso pueden ser "efectos financieros", como el aumento de la prima de riesgo o la depreciación de la libra esterlina, y efectos "sobre la economía real".

Ha comentado que, en 2017, las exportaciones andaluzas de mercancías a Reino Unido alcanzaron los 2.555 millones de euros, y el gasto turístico de visitantes procedentes de dicho país los 1.942 millones, de forma que, aproximadamente, los ingresos por cuenta corriente tanto en bienes como en servicios ascendieron a unos 4.500 millones de euros, lo que supone el 2,8% del PIB de Andalucía, que "sería la proporción del PIB que estaría expuesto a las relaciones comerciales con Reino Unido".

ACTUACIONES DE LA JUNTA

Velasco ha recordado que, ante las "posibles amenazas de difícil cuantificación" que acarrea el 'Brexit', el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado 12 de marzo la formulación del programa andaluz de medidas de preparación ante la previsible salida del Reino Unido de la Unión Europea, cuya elaboración se ha encargado a un "comité de análisis", que ya se ha constituido y que cuenta con un plazo de dos meses para elaborar un borrador que deberá elevar al Ejecutivo andaluz, y que ya mantuvo un primer encuentro la pasada semana.

Ha detallado que dicho comité está integrado por representantes de todas las consejerías de la Junta, siendo la de Presidencia, Administración Pública e Interior --que dirige Elías Bendodo-- la que lo preside, y la de Economía la que ostenta la vicepresidencia.

Velasco ha confirmado que el comité "contempla y trabaja con todas las hipótesis" sobre el 'Brexit', y determinará "las medidas necesarias para reducir el impacto" del mismo en el caso de una salida con acuerdo, y "medidas de contingencia si fuera sin acuerdo".

Ha detallado que esta comisión "se va a volver a reunir en dos semanas", cuando se espera disponer de "un análisis bastante completo" para, a partir de ahí, "proponer medidas que palien el daño del 'Brexit' en la economía andaluza".

En todo caso, ha precisado que "todas las medidas que se adopten respetarán el ámbito competencial andaluz", y pueden ir, desde "informar a la ciudadanía y las empresas", como la posibilidad de "adoptar medidas de fomento", y al respecto ha advertido de que "las competencias que tiene la comunidad autónoma sobre temas internacionales son extraordinariamente limitadas, de tipo político y de carácter económico".

CAMPO DE GIBRALTAR Y COSTA DEL SOL

El consejero ha reconocido los "efectos negativos" que el 'Brexit' puede ocasionar en el Campo de Gibraltar, comarca gaditana "con estrechos vínculos sociales y económicos con la colonia" británica, y al respecto ha anunciado que, "entre las medidas que se decidan, habrá actuaciones específicas orientadas a dar respuestas a las especiales necesidades de la zona, y habrá una coordinación con los principales ayuntamientos" campogibraltareños.

Además, ha anunciado que dicha comisión va a "contactar con carácter inmediato con algunos ayuntamientos de la Costa del Sol" malagueña donde "el problema de una posible salida abrupta generaría más problemas" por la cantidad de británicos que allí viven.

En todo caso, el consejero ha dicho que, teniendo en cuenta que la UE y el Reino Unido figuran entre "las zonas más desarrolladas del mundo", no le cabe en la cabeza "que vayamos a cometer disparates" que provocarían "un daño terrible todos", de forma que cree que "habrá sensatez" y "no ve una salida desordenada" del país británico.

PSOE-A RECLAMA "MEDIDAS CONCRETAS" Y CALENDARIO PARA TOMARLAS

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE-A Francisco Conejo ha reclamado al consejero que detalle "medidas concretas" que se adoptarán desde la Junta, un "calendario" de aprobación de las mismas y "presupuesto para saber cómo vamos a paliar el efecto negativo" en la comunidad autónoma de la salida del Reino Unido de la UE.

Además, ha señalado que la agencia Extenda es "un instrumento fundamental para buscar nuevos mercados que complementen a la caída del mercado británico", y se ha interesado por los efectos del 'Brexit' en el ámbito universitario.

Por parte del otro grupo que ha solicitado esta comparecencia, la diputada de Adelante Andalucía María García ha señalado que sobre el 'Brexit' preocupan "múltiples" elementos, y de forma especial la situación del Campo de Gibraltar, zona para la que ha demandado "políticas especiales", como "un plan especial de empleo" y "un plan de desarrollo que ponga en el centro la transición energética".

Además, ha incidido en que "todos los sectores productivos andaluces pueden verse afectados por una salida desordenada" del Reino Unido de la UE, y ha considerado que "las decisiones políticas que se tomen por parte del Gobierno andaluz van a ser determinantes para contener los efectos económicos del 'Brexit'", si bien ha advertido de que, en el sector turístico andaluz, "ya estamos sufriendo las consecuencias" de esa decisión británica.

Por parte del PP-A, la parlamentaria Pilar Pintor ha apuntado que la salida del Reino Unido de la UE "parece que no tiene vuelta atrás", y representa "una seria amenaza para todas las economías europeas", especialmente la española. Ha incidido en su preocupación por el impacto que pueda tener en la provincia de Cádiz y, concretamente, en el Campo de Gibraltar, por lo que ha agradecido que la Junta contemple "actuaciones específicas" para esa zona.

El diputado de Ciudadanos (Cs) Fran Carrillo también se ha interesado por el impacto del 'Brexit' sobre el Campo de Gibraltar y sus trabajadores, y por "cómo se va a seguir luchando contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales" en la zona. Al respecto, ha señalado que el Gobierno de España "ha abandonado a su suerte los intereses" de esa comarca gaditana, y por ello ha pedido que "se garanticen los acuerdos sobre el Campo de Gibraltar".

Finalmente, el parlamentario de Vox Rodrigo Alonso ha apuntado que el 'Brexit' puede tener como aspecto positivo un aumento de la "transparencia" respecto a Gibraltar y que "se va a poder luchar contra el blanqueo de capitales", pero también ha lamentado que "en tres años no hayamos elaborado de un plan de contingencia" frente al 'Brexit', tras el resultado del referéndum de junio de 2016. En esa línea, ha señalado que, "si queremos dar un mensaje de calma, eso debe venir avalado por soluciones" que "ya deberían estar encima de la mesa".