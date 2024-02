LUGO, 1 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha reprochado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vuelva a Bruselas a "hablar mal de España" y le ha recordado que es una "obligación constitucional" renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Montero se ha pronunciado de este modo durante el mitin de arranque de la campaña electoral gallega en Lugo, donde ha arropado al candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

En su intervención, Montero ha censurado que los populares "no asuman el resultado electoral" y piensen que "el poder les pertenecen por cuna". "Y cuando estamos los socialistas, somos ilegítimos, somos okupas, somos gente que no defiende las instituciones", ha criticado.

Tras ello, ha sostenido que lo que hace Feijóo es "siempre hablar mal de España". "Solo cruza los Pirineos para hablar mal del país. Imaginaros un patriota que se dice patriota, que se da golpes de pecho y que está todo el día hablando mal de España para que no llegue dinero. Hay que ser mezquino", ha dicho.

En este sentido, ha criticado que el dirigente popular se oponga a renovar el órgano de gobierno de los jueces "hasta que no se cambie la ley". "¡Que no, señor Feijóo! Que es una obligación constitucional", ha incidido para sostener que no se elige "cuando se respeta la Constitución y cuando no en función de lo que guste más o menos". "Lo que hay que hacer es cumplir con la legislación", ha subrayado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/838748/1/montero-reproch...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06