Agenda Informativa de Europa Press para el 3 de diciembre ( y 4 )

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstos para este martes, 3 de diciembre, por EUROPA PRESS agrupada en las secciones de Salud y Efemérides:

SALUD

-- 09.30 horas: En Bruselas, la ministra de Sanidad, Mónica García, Participa en el Consejo de Empleo y Política Social (EPSCO) de la Unión Europea. A su llegada, atiende a los medios de comunicación; a las 10.00 horas, interviene en la sesión 'Recomendación del Consejo sobre los entornos libres de humo y aerosoles', por la que se sustituye la Recomendación 2009/C 296/02 del Consejo; a las 10.15 horas, interviene en la sesión 'La Unión Europea de la Salud a la luz del informe sobre el futuro de la competitividad europea'; a las 12.00 horas, interviene en las conclusiones del Consejo sobre la mejora de la salud cardiovascular en la Unión Europea; a las 12.15 horas, interviene en las conclusiones del Consejo sobre la mejora de la donación y el trasplante de órganos; a las 13.45 horas, interviene en la sesión 'Acciones a corto y largo plazo para la seguridad del suministro de medicamentos más allá del paquete farmacéutico propuesto'; a las 17.15 horas, participa en la Conferencia European Health Summit: 'Shaping the Future of Health: A National Perspective on the European Health Union. https://live.ebsummits.eu/.

-- 10.00 horas: En Madrid, encuentro con Expertos 'Gestión, Integración y Continuidad Asistencial", que cierra, el primer ciclo 'La Sanidad Española mirando al futuro', organizado por la Fundación Economía y Salud y la Fundación Ortega-Marañón. En la Fundación Ortega-Marañón. Calle Fortuny, 53.

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación online de resultados de la 10ª edición de MRS Empresas Farmacéuticas, realizado por Merco. Para seguirlo por streaming en Zoom: https://zoom.us/webinar/register/WN_mMfolD_6RPasLW9p8sTB3g#/....

-- 10.00 horas: En Madrid, Desayuno informativo del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid para presenta la encuesta 'Rol profesional de la enfermera en la vacunación y nuevas funciones enfermeras'. En su sede. Avenida de Menéndez Pelayo, 93.

-- 11.00 horas: En Madrid, jornada para sensibilizar y educar a los legisladores, profesionales de la salud y al público en general sobre los retos y necesidades específicas que plantea el sarcoma. En el Congreso de los Diputados. Carrera de San Jerónimo, 36.

-- 11.00 horas: En Madrid, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, presentan los resultados de la última encuesta EDADES. En la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Plaza de España, 17. Para seguirlo por streaming: https://www.youtube.com/@sanidadgob/streams.

-- 12.00 horas: En Madrid, Sobi presenta un nuevo fármaco disponible en España para el tratamiento de la hemofilia A.

-- 19.30 horas: En Madrid, premios Tecnología y Salud 2024 que otorga FENIN. En El Beatriz Madrid. Calle de José Ortega y Gasset, 29.

EFEMÉRIDES

-- En el año 1967 Christian Barnard trasplantaba con éxito el primer corazón humano a Lewis Washkansky, de 53 años, realizado en el hospital Groote Schuur de Ciudad de Cabo (Sudáfrica).

-- En el año 1984 se produjo uno de los peores desastres tóxicos de la historia, en la planta de Unión Carbide Corporatión en Bhopal (centro de la India), que liberaba una nube tóxica de metileno ocasionado la muerte inmediata a más de 2.000 personas y otras 600.00 resultaban afectadas.

-- En el año 2010 tiene lugar en España una huelga sorpresa de controladores del tráfico aéreo, que paraliza todo el espacio aéreo nacional.

-- En el año 1923 nacía María Callas.

-- En el año 1931 salía a la venta el Alka Zeltzer.

-- En el año 1989 moría Fernando Martín, en un accidente de tráfico en la M-30 de Madrid. Tenía 27 años.

-- El actor Brendan Fraser cumple 56 años.

-- Anna Chlumsky, actriz, cumple 44 años.

-- El bailaor Antonio Canales cumple 63 años.

-- La actriz Julianne Moore cumple 64 años.