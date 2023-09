Avance de la Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para mañana

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

-- 09.00 horas: Organizaciones ecologistas defienden en el Parlamento Europeo la protección del Pirineo aragonés, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Bruselas.

-- 09.30 horas: Jornada "Ciencia para las políticas públicas en España", inaugurada por la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. En la Sala Valle-Inclán (Planta 5) del Círculo de Bellas Artes (C/Alcalá, 42) y retransmitida en directo desde el canal de YouTube de FECYT (https://www.youtube.com/watch?v=jOff8wsCccI).

-- 09.30 horas: Presentación del informe 'La relación de la Gen Z con el tercer sector', elaborado por Darwin&Verne Mazinn en colaboración con la Fundación Botín, Flecher.co y Work for Social. En la sede de la Fundación Botín (C/ Castelló 18C) donde los días 21 y 22 de septiembre tendrá lugar en el evento THINK X SOCIAL.

-- 09.45 horas: El Foro Nuclear celebra un encuentro formativo-informativo en colaboración con la Asociación de la Prensa de Madrid donde intervendrán, entre otros ponentes, el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce. En el Salón de actos de la APM. Entrada por Claudio Coello, 98. Madrid.

-- 10.00 horas: Fundación Legálitas presenta el estudio 'Jóvenes y asistencia jurídica'. En el Complejo empresarial de Cristalia. Calle Vía de los Poblados, 3. Madrid.

-- 10.00 horas: Funseam y Fundación Repsol organizan la cuarta edición del Ciclo de Conferencias "Hacia una economía circular", con la colaboración de Aimplas. El primer encuentro tendrá lugar en el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) en Paterna (Valencia).

-- 10.00 horas: Presentación de Homeward Bound, un programa internacional de liderazgo femenino para mujeres con profesiones STEMM, que van a retomar junto a ACCIONA dos nuevas expediciones de mujeres a la Antártida. En el Espacio Out (Calle Sandoval, 3) Madrid .

-- 10.00 horas: Mesa redonda sobre "Retos, Oportunidades y Amenazas de la IA en el sector de la Comunicación y el Periodismo". En el Auditorio MARCO Agency, rn Cardenal Marcelo Spínola, 42. .

-- 10.00 horas: XI Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género se celebran el 21 y 22 de septiembre en Granollers, bajo el lema "Ni un paso atrás contra la violencia de género". En el Hotel Ciutat de Granollers. Barcelona

-- 10.05 horas: El secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán inaugura la jornada "Zonas de Bajas Emisiones en España", enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad. En el MITECO.

-- 11.00 horas: Presentación de la campaña "MÁS HUMANOS" y "I Estudio ULTIMA sobre la relación de los animales de compañía y las personas". En la Sala Equis, Calle Del Duque de Alba, 4. Madrid.

-- 11.00 horas: FAMOSA presenta sus nuevos Nenuco síndrome de Down y Nenuco implante coclear. En el Espacio Larra, en Larra, 24.

-- 12.00 horas: Fundación Rafa Nadal presenta la II Convocatoria de Premios Fundación Rafa Nadal para entidades sociales. En Espacio Telefónica. C/ Fuencarral, 3.

-- 14.00 horas: La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones Teresa Ribera preside la reunión de coordinación de la Unión Europea y a las 15:30 (hora española) interviene en las consultas ministeriales sobre el primer balance mundial (First Global Stocktake) En Nueva York.

-- 18.00 horas: El Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), en colaboración con Repsol, organiza la jornada "La generación distribuida y las NetZeroCities: Construyendo un futuro energético sostenible". En la sede del COIIM (C/ Javier Ferrero, 10).

-- 18.15 horas: Fundación Sanitas estrena el documental 'Power' con el que pretende dar mayor visibilidad al deporte inclusivo y su evolución en los últimos años. Citación a las 17:15 horas; Photocall y entrevistas, a las 17:30 horas y Proyección a las 18:15 horas. Museo del Traje (Avenida de Juan de Herrera, 2).

-- 19.15 horas: La vicepresidenta y ministra en funciones para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera es entrevistada en el Canal 24 horas de TVE.

-- 22.00 horas: La vicepresidenta y ministra en funciones para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico participa en la reunión COP28-Agencia Internacional de la Energía. Nueva York.