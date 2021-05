Bruselas.- El PP de Palencia pide la defensa de una PAC agraria y no ambiental

PALENCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Congreso, Milagros Marcos, ha abogado por realizar en Bruselas una encendida defensa de una Política Agraria Comunitaria agraria y no ambiental.

Así lo ha hecho instantes antes de participar en un acto sobre la PAC, que ha contado con la presencia del vicepresidente de COPA-COGECA, Pedro Gallardo Barrena, así como de la presidenta del PP de Palencia en funciones, Ángeles Armisén Pedrejón, y el portavoz de Agricultura del GPP en el Senado, Jorge Martínez Antolín.

Por su parte, Gallardo ha denunciado la mala negociación de la PAC en Bruselas, al menos "desde el punto de vista de una agricultura productiva", ante las nuevas medidas de la Política Agraria Comunitaria, un "leñazo que no tiene lógica", ha añadido.

"No se ha hecho bien darle un carácter ambiental porque nos va a limitar mucho la producción", ha subrayado, mientras apuntaba que no se podía aceptar el sobreambientalismo porque al final los agricultores serán jardineros y no productivos.

Pedro Gallardo ha señalado que con las nuevas medidas no se va a llegar a ser una agricultura más verde, mientras manifestaba que no se ha hecho un estudio de impacto o "es tan malo" que no lo quieren sacar.

UN 16% MENOS DE INGRESOS

Estudio de Impacto que sí ha realizado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y que refleja que los agricultores y ganaderos "van a perder un 16 por ciento de ingresos en sus explotaciones, que en Europa se va a producir un 12 por ciento menos y que al consumidor le va a costar 135 euros más al año la cesta de la compra" ha indicado.

Asimismo, el vicepresidente de COPA-COGECA ha señalado que la organización también está realizando un estudio de impacto en el que se aboga por apoyar la agricultura ecológica pero en libertad, porque hay fincas que se pueden adaptar y otrAs que no.

"Son medidas que se están haciendo desde un despacho en Bruselas sin pisar el terreno", ha denunciado, al tiempo que ha pedido echar la estrategia para atrás porque en Europa cada vez hay "menos recursos y herramientas".