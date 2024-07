Agenda informativa de Europa Press para el 31 de julio (y 1)

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este miércoles, 31 de julio, por EUROPA PRESS:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- En París, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene un encuentro con la directora general de Unesco, Audrey Azoulay, en la sede de la Unesco en París; Más tarde, asiste a las competiciones de diferentes disciplinas en las que participan deportistas españoles, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Posteriormente, visita a atletas españoles y al equipo internacional de refugiados, en la Villa Olímpica en París.

-- 09.00 horas: En Madrid, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, en el Complejo de la Moncloa.

-- 09.00 horas: El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, es entrevistado en el programa 'Herrera en COPE' de la Cadena COPE.

-- 10.30 horas: En Pozuelo de Alarcón (Madrid), la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Mando de Operaciones (MOPS) en la Base de Retamares.

-- 11.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación para hacer balance del curso político, en el Complejo de la Moncloa.

-- 11.00 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, mantiene una reunión con la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Biliares. en la sede del PP. Calle Génova, 13.

-- 12.15 horas: En Madrid, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece declaraciones a los medios de comunicación. Plaza de las Cortes.

-- 13.30 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, mantiene una reunión con Novartis. En la sede del PP. Calle Génova, 13.

-- ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS DEL SENADO

-- 10.30 horas: mesa del Senado. En la Sala Mañanós. Al finalizar, rueda de prensa del vicepresidente primero y portavoz de la Mesa, Javier Maroto. En el Salón de Pasos Perdidos

-- 11.00 horas: Pleno. En el Hemiciclo.

-- 12.00 horas: En Madrid, ponencia de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS). Sesión extraordinaria. En la Sala Lázaro Dou.

AUTONOMÍAS

-- 12.00 horas: En Almería, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asiste al homenaje a 'Los Coloraos', el grupo de liberales que fueron asesinados por el absolutismo en 1824 y cuyo monumento va a ser declarado lugar de Memoria Democrática, en el Ayuntamiento de Almería. A su llegada (11.30 horas), atiende a los medios de comunicación.

-- 22.45 horas: En Mérida, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste a la representación de la ópera 'Medusa', dentro de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el Teatro Romano de Mérida.

ECONOMÍA-LABORAL

-- BBVA presenta sus resultados del primer semestre.

-- CaixaBank presenta sus resultados del primer trimestre.

TURISMO

-- Amadeus hará públicos sus resultados correspondientes al primer semestre de 2024.

CULTURA

-- 17.30 horas: Entrevista por zoom con el cineasta Sean Price Williams por su película 'The Sweet East'.

SOCIEDAD

-- 11.00 horas: En Madrid, el delegado de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo Paz, y la presidenta del Consejo Territorial, Mª Teresa Rodríguez Peco, presentan los datos del Grupo Social ONCE durante 2023 tanto a nivel estatal, como la labor desarrollada en la Comunidad de Madrid. En la sala de juntas de la Delegación de la ONCE (calle Prim, nº 3).

-- 15.00 horas: La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha la 'Operación Especial 1º de agosto' para dar cobertura a los 3.100.000 desplazamientos por carretera previstos hasta las 24 horas del jueves 1 de agosto.

TECNOLOGÍA

-- 11.00 horas: NOTHING. Presentación del 'smartphone' Phone (2a) Plus. Podrá seguirse a través de su web y de sus canales sociales oficiales.

EFEMÉRIDES

-- En el año 1537 Carlos I de España y Francisco I de Francia firmaban en Niza una tregua de 10 años, rota por Francia en mitad de plazo.

-- En 1784 fallecía el escritor y enciclopedista francés Denis Diderot.

-- En 1834 el general Espartero vencía a los carlistas en la Batalla de Artazu (Navarra) dentro de las Guerras Carlistas.

-- En 1895 Sabino Arana fundaba el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

-- En 1946 se creaba en España el Instituto Nacional de Estadística (INE).

-- En 2008 las pruebas de laboratorio realizadas en el vehículo explorador "Phoenix" confirmaban la existencia de agua en el planeta Marte.

-- En 2010 fallecía el guionista y director de cine estadounidense Tom Mankiewicz.

-- La actriz Geraldine Chaplin cumple 80 años.

-- Joanne K. Rowling, escritora británica creadora de Harry Potter, cumple 59 años.

-- El actor Wesley Snipes cumple 62 años.

-- Jaime Ignacio del Burgo, político, cumple 82 años.

-- El cocinero Juan María Arzak cumple 82 años.