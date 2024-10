(AMP) Brufau llama a integrar a nivel energético la Península Ibérica en la UE

Archivo - El presidente de Repsol, Antonio Brufau, recibe el Premio José Echegaray que concede elEconomista.es, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 3 de julio de 2024, en Madrid (España). elEconomista.es concede este premio a aquellas personalidades con pr

Archivo - El presidente de Repsol, Antonio Brufau, recibe el Premio José Echegaray que concede elEconomista.es, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 3 de julio de 2024, en Madrid (España). elEconomista.es concede este premio a aquellas personalidades con pr - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Afirma que para España y Portugal mejorar las interconexiones es una oportunidad, mientras que para el resto de la UE supone "una necesidad"

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha llamado a la integración energética de la Península Ibérica en la Unión Europea (UE), así como a mejorar las interconexiones de la península con Europa y con África, llegando a afirmar que para España y Portugal esto "es una oportunidad", mientras que para el resto de la UE supone "una necesidad".

Así se ha expresado el presidente de la energética española durante la conferencia celebrada este martes 'Inspira Portugal, 50 años después', que ha acogido un panel centrado en energía, en el que ha participado, además de Brufau, el director ejecutivo de EDP, Miguel Stilwell, y ha sido moderado por la presidenta del Operador del Mercado Eléctrico, Carmen Becerril.

De esta manera, el directivo ha aprovechado esta ocasión para reclamar una Europa con una energía "más competitiva, más potente y más integrada", ya que, según ha señalado Brufau, el mercado "está actualmente muy fragmentado".

REPLANTEARSE SISTEMA ACTUAL DE CONEXIONES ENERGÉTICAS

"Creo que gracias a ser una isla y a no estar conectados, hemos creado un sistema energético en España y Portugal absolutamente eficiente e impecable, tanto en el sistema de refino como en el sistema de combustibles fósiles, eléctricos, etcétera, pero ahora hay que hacer un cambio, ya que todos estos temas necesitan conexión con Europa y la invasión de Rusia en Ucrania nos ha puesto de manifiesto que todos pagamos una factura de lo mal que hemos hecho los temas en Europa", ha señalado el directivo.

De esta manera, Brufau ha recalcado la importancia de replantearse el sistema actual de conexiones energéticas que rige en Europa, ya que, aunque ha reconocido que para la Península Ibérica el planteamiento actual "no sea tan dramático en cuanto a costes", sí que lo es en cuanto a oportunidades, "porque hay muchas oportunidades en la península que no se podrán desarrollar bien si no se tiene una buena conexión con Europa".

En esta línea, Brufau ha reiterado la necesidad de "romper ya la barrera de estar en una isla", para, por ejemplo, "pensar en el norte de África, ya que España y Portugal pueden ser un nexo de unión con toda la generación renovable o de combustibles fósiles" que se encuentran en dicha zona.

"Tenemos que conectarnos para el bien de Europa, para nosotros es una oportunidad, para Europa es una necesidad", ha llegado a afirmar Brufau.

COMPETITIVIDAD DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD EN LA PENÍNSULA

De su lado, el primer ejecutivo de EDP ha hecho hincapié en la competitividad del precio de la electricidad en la Península Ibérica, siendo incluso más bajo que en Estados Unidos, al tiempo que ha subrayado la urgencia de rebajar y aligerar los trámites burocráticos que se dan tanto en España como en Portugal para aumentar la competitividad de la UE.

Asimismo, Stilwell ha incidido en los objetivos hoy por hoy de la industria, que se traducen en "tener energía barata, limpia y disponible", al tiempo que ha celebrado el hecho de que en toda la península haya ciertos períodos de tiempo en los que la energía es gratuita.

"La energía a cero nunca debería ser un problema, esto es una oportunidad, una oportunidad para industrializar", ha manifestado el consejero delegado de EDP.

CRITICAS A LOS OBJETIVOS DEL PNIEC

Por otra parte, Brufau ha denunciado que la UE "ha venido legislando exclusivamente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, se ha olvidado de la sostenibilidad, así como del coste y la seguridad del suministro". "Toda la política ha estado dirigida hacia un objetivo último, que es la electrificación de la sociedad, que es un objetivo ambicioso, pero seguramente hoy no realista", ha incidido el directivo.

En esta línea, el presidente de Repsol ha criticado los objetivos del recién actualizado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) por ser "tecnológicamente inviables", poniendo como ejemplo que pensar que en la actualidad "se puede prescindir del gas natural o que se producirán en España, para el año 2030, 12 gigavatios de hidrógeno verde, es una quimera".

"La reflexión que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos que perder el tiempo en ilusiones o tiene más sentido ir al pragmatismo y a cómo hacer las cosas bien, a cómo hacer las cosas para ganar competitividad?", ha enfatizado Brufau, para luego añadir que "Europa está perdiendo competitividad". En este sentido, el ejecutivo ha subrayado que la necesidad de inversiones que Europa necesita para volver a la senda de la competitividad es "brutal".

"Si miramos al mundo, a mí me da mucha pena pensar que por la regulación, por las limitaciones que hay en un mercado único, todo el mundo esté mirando a Estados Unidos", ha detallado Brufau, para a continuación afirmar que "si Europa quiere sobrevivir tal y como se conoce hoy día o se cambia radicalmente o no se podrán mantener los valores que hicieron la Europa grande, y esto es dramático". Por último, el presidente de la energética española ha abogado por fijar objetivos "claros y realistas", apostando así por el "realismo y el pragmatismo", en lugar de por la "ideología".