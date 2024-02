UE.- (AMP) Sordo pide a Sánchez reformar el tiempo parcial y que agentes sociales puedan "monitorizar" fondos UE

Reclama también una ley para facilitar la participación de los trabajadores en las empresas y reducir la jornada laboral por ley



El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la reducción, por ley, de la jornada laboral, que los trabajadores puedan tener más capacidad de negociar cómo se distribuye su tiempo de trabajo, una ley que facilite la participación de los trabajadores en las empresas y la necesidad de reformar la contratación a tiempo parcial en España.

Sobre este último punto, Sordo ha subrayado que la transposición a la legislación española de la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes aprobada ayer por el Consejo de Ministros "tiene que ayudar a que los trabajadores, sobre todo mujeres que están trabajando a tiempo parcial, pueden incrementar el tiempo de trabajo y, por tanto, sus salarios", lo que a su vez contribuirá a reducir la brecha salarial de género.

En rueda de prensa tras la reunión que han celebrado las Ejecutivas de CCOO y PSOE en la sede socialista de Ferraz, el dirigente sindical ha informado de que ha pedido a Sánchez que "se respeten taxativamente los contenidos de la directiva y no se devalúen", pues pueden servir para mejorar el uso de la contratación a tiempo parcial, donde la directiva "prevé mejoras importantes".

"La mayoría de la contratación a tiempo parcial que se hace en España no es deseada por las personas que la sufren. Es decir, trabajan a tiempo parcial porque no pueden trabajar más horas o porque no pueden trabajar a tiempo completo. Por tanto, para nosotros es importante que las empresas no puedan, unilateralmente, reducir el volumen total de jornada a tiempo parcial y que cuando hay horas complementarias, éstas puedan acabar formando parte de la jornada ordinaria", ha explicado Sordo.

En su opinión, la transposición de la directiva aprobada ayer por el Gobierno "refuerza", en este terreno, las posiciones de los sindicatos. Pero, en todo caso, Sordo cree que debe abordarse una reforma de la contratación a tiempo parcial en España.

"MONITORIZAR" LOS FONDOS EUROPEOS

Durante el encuentro, que sucede al que hace un par de días mantuvo Sánchez con el líder de UGT, Pepe Álvarez, el secretario general de CCOO ha dado traslado al jefe del Ejecutivo de la importancia de que todas las instituciones españolas "remen a favor" de la ejecución de los fondos Next Generation, "que tienen que servir para transformar digital y energéticamente la economía española".

"Necesitamos mejores empresas, empresas que inviertan en mejorar la productividad, trabajando mejor y no más barato, invirtiendo en formación y no en precariedad, invirtiendo en estabilidad en el empleo y no en indemnizaciones por despido", ha defendido.

Sordo considera que los fondos europeos y los Presupuestos del Estado, de haberlos, "pueden ser una palanca magnífica" para transformar el modelo productivo español, por lo que ha pedido a Sánchez y al PSOE que los agentes sociales puedan hacer "una monitorización permanente" de la utilización de estos recursos.

"Es necesario que nadie, ninguna administración pública, boicotee unos recursos que están en disposición de modificar y transformar el patrón de crecimiento de la economía española que en otros momentos históricos se ha basado en la devaluación interna, en las malas empresas y en la explotación laboral", ha remarcado.

Sordo ha asegurado que estos planteamientos han sido bien recibidos por Sánchez y por el resto de la Ejecutiva socialista, con quien CCOO ha acordado mantener reuniones periódicas y reforzar también espacios bilaterales donde abordar todas estas materias.

El líder de CCOO ha señalado que, durante la reunión, se ha hecho también una valoración positiva del resultado del diálogo social en el último periodo y cree que esto puede servir de "acicate" para continuar por este mismo camino en la actual legislatura, en la que "las reglas políticas y la correlación de fuerzas han cambiado" y la situación de España y Europa todavía es de "inestabilidad".

SÁNCHEZ: "AVANZAR JUNTOS PARA DIGNIFICA LA VIDA DE LOS TRABAJADORES"

Por su parte, el presidente del Gobierno ha destacado en sus redes sociales que se ha reunido este miércoles con CCOO "para seguir avanzando juntos con medidas que dignifiquen la vida de los trabajadores" en España.

"Política útil para ampliar derechos, impulsar más empleos de calidad y reforzar la convivencia en España", ha remarcado el jefe del Ejecutivo en su cuenta de 'X', antes conocida como Twitter.