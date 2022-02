UGT exige al Gobierno central la ratificación del convenio de empleadas de hogar de la OIT tras la sentencia del TUE

PAMPLONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha exigido al Gobierno de España la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictamina que la exclusión de las empleadas del hogar de las prestaciones por desempleo que recoge la normativa española es contraria al derecho de la Unión y considerar que, dado que estos profesionales son "casi exclusivamente" mujeres, esta norma constituye una discriminación indirecta por razón de sexo.

En una rueda de prensa del sindicato en Pamplona, Antoñanzas ha explicado que el convenio 189 de la OIT "pone encima de la mesa que las empleadas de hogar tienen que ser trabajadoras de primera y no de segunda como son en estos momentos". Un sector que afecta a más de 400.000 mujeres que "no tienen derecho a paro, no tienen derecho a que se les aplique la Ley de Prevención de Riesgos Laboral y pueden despedirlas diciéndoles que mañana no vengan a trabajar".

Para la representante de UGT, la sentencia del TUE "tiene que ser el inicio de que se ratifique en nuestro país este convenio de la Organización Internacional del Trabajo y que, de una vez por todas, estas más de 400.000 mujeres tengan los mismos derechos que tenemos el resto de trabajadores y trabajadoras".