Ospina Abogados.- Ospina Abogados, mejor despacho en penal económico en los premios menores de 40 Iberian Lawyer

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El despacho penalista Ospina Abogados ha sido nombrado mejor despacho en penal económico por los éxitos cosechados durante 2023 en los premios menores de 40 de Iberian Lawyer.

Estos galardones reconocen los logros de la nueva generación de abogados líderes que están dando forma al futuro de la profesión jurídica, pero que muchos de ellos ya son socios de grandes firmas o incluso directores de su propia boutique.

La gala del derecho, celebrada ayer en la Universidad Camilo José Cela - Espacio KOI, es la panorámica de la profesión donde en una noche se les toma el pulso a las nuevas generaciones del sector legal.

Es el caso de Juan Gonzalo Ospina, director de Ospina Abogados, ya fue galardonado con el premio al abogado del año en delitos de cuello blanco en la pasada edición.

Ospina repite este año, pero logrando el reconocimiento para todo su equipo, siendo nombrado mejor despacho en penal económico por sus éxitos cosechados en el año 2023.

'White collar crime' es una tipología delictiva que proporcionan un beneficio económico al criminal, donde el crimen no es violento, pero involucra muchas prácticas ilegales como puede ser soborno, abuso de información privilegiada, espionaje industrial o fraude, aunque en ocasiones únicamente son poco éticas y están amparadas por un fino marco legal.

Una especialidad dentro de los conocidos como delitos económicos que se han internacionalizado en gran manera en los últimos años, y donde despachos boutique como Ospina Abogados han profesionalizado al máximo integrando en sus plantillas abogados especializados en diferentes ámbitos delictivos.

Por este motivo hace poco más de un año el despacho penal afincado en Madrid integró como socio al fiscal en excedencia Juan Antonio García Jabaloy.

Con la misión de "reforzar el área de Penal Económico y Compliance del despacho, un aspecto de vital importancia para el crecimiento de esta firma", anunciaron en su página web, para no desaprovechar la experiencia de quien fuera responsable de la delegación española en Eurojust y enlazar el Derecho Penal Económico con las numerosas extradiciones o Euroórdenes que este tipo de casos traen aparejadas.

LOS 45 GALARDONES DE LOS IBERIAN LAWYER

Más de 400 finalistas entre letrados de España y Portugal para obtener alguno de los 45 premios era lo que estaba en juego en esta nueva entrega de los Iberian Lawyer, donde cada categoría indica una especialidad.

Algunas de las más codiciadas era la obtenida por Ceca Magán como firma del año en M&A mid market; Antonio Bañón, como "Lawyer of the year energy"; Carlos Saldaña Alarcón de la Lastra, ganador por la "best practice tax advisory"; Augusta Abogados se alzó como equipo del año en asuntos laborales; Pérez-Llorca obtuvo su reconocimiento al equipo del año en M&A; o Sara Soares como abogada del año.

Si algo caracteriza los Iberian Lawyer es la solvencia de los reconocimientos, así como su mecánica de designación. En este caso un elenco de más de 50 miembros con representantes de Novo Banco, Iberdrola, Citibank, Endesa o Renault entre otras marcas con fuerte presencia en la península ibérica, han sido los encargados de seleccionar a los ganadores de un total de más de 400 opciones ofrecidas por la organización de los Iberian Lawyer que cumplen este año su edición número 12 en la gala especial para abogados menores de 40 años.