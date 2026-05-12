La 37 Muestra de Teatro Joven de San Sebastián presentará 19 obras del 20 de mayo al 18 de junio

Presentación de la muestra de teatro joven - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN 12 May. (EUROPA PRESS) -

La 37 Muestra de Teatro Joven de San Sebastián presentará un total de 19 obras representadas por jóvenes de entre 14 y 30 años que se podrán ver en escenarios de la capital guipuzcoana del 20 de mayo al 18 de junio.

El concejal donostiarra de Juventud, Iñigo García, ha explicado que a través de esta iniciativa se busca "mostrar que el teatro y la juventud siguen vivos y que cuentan con una gran acogida en la ciudad entre la juventud aficionada al teatro".

García ha destacado que "la Muestra de Teatro Joven es un ejemplo del compromiso de esta ciudad con su juventud y con la cultura". "Año tras año vemos cómo nuevos grupos se animan a crear, experimentar y subir a los escenarios, y eso demuestra que Donostia es un lugar donde el talento joven encuentra apoyo y oportunidades", ha señalado.

Además, ha asegurado que el Departamento municipal de Juventud seguirá "impulsando espacios que permitan a las y los jóvenes expresarse, formarse y compartir su creatividad con la ciudadanía". "Para las compañías no profesionales, la Muestra es un soporte de difusión de su producción cultural y permite la creación de materiales de marketing específicos para ello", ha destacado.

El jurado de la Muestra estará compuesto por Garazi Urkola, Maialen Sorzabalbere y Aiora Enparantza. La entrega de premios se llevará a cabo el 20 de junio en la Sala Victoria Eugenia Club. La muestra está organizada por Donostia Gazteria y contará con la colaboración de Donostia Kultura. Entradas El precio de las entradas será de tres euros.

Las de los escenarios de Donostia Kultura (Teatro Principal, Victoria Eugenia Club, Gazteszena (Egia), Casa Cultura Intxaurrondo e Imanol Larzabal (Lugaritz) estarán disponibles a partir del 12 de mayo en la web de Donostia Kultura y en la taquilla del espacio en la que se represente la obra. Las entradas para las actuaciones de Kontadores se podrán adquirir el mismo día en la taquilla de dicho espacio.