SAN SEBASTIÁN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor Jose Ramón Soroiz recibirá el Premio Zinemira este martes en la Gran Gala del Cine Vasco, en la que el guionista y cineasta Alberto Gastesi recogerá el Premio EiTB Egile Berriak. El evento, que se celebrará en el marco del 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, se podrá seguir en directo en ETB1 y ETB ON.

Miren Gaztañaga y Ane Gabarain presentarán esta cita en el teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana. La gran fiesta del cine vasco contará con la música en directo de Janus Lester y la actuación de bailarines de Dantzerti. La gala se emitirá en directo, a partir de las 19.00 horas, en ETB1 y ETB ON; y, desde las 17.10 horas, la alfombra roja también en directo en ETB ON.

Los protagonistas de los programas 'Biba Zuek!' de ETB1 y 'Euskadi Quédate' de ETB2 realizarán un seguimiento en directo de los momentos previos al arranque de la cita.

Este año EITB otorgará el Premio Egile Berriak al donostiarra Alberto Gastesi, por su "trayectoria cinematográfica marcada por la curiosidad, las inquietudes creativas y un deseo constante de explorar nuevos territorios audiovisuales", según ha señalado EiTB.

Además, el Premio GIDOI + SGAE a Mejor Guionista de Euskal Herria será para Alauda Ruiz de Azua, por su trabajo en el largometraje 'Los domingos', película ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en 2025.

La Asociación GIDOI ha destacado la manera que la cineasta desarrolla en su guion "unos personajes cargados de profundidad psicológica, en una historia que fluye desde lo cotidiano y que maneja magistralmente la carga de la contención y de lo no dicho". Según el jurado de este galardón, 'Los domingos' es "un inmejorable ejemplo de minuciosidad, madurez y excelencia en la escritura de guion".

Igualmente, 'Los domingos' ha sido distinguida con el Premio EZAE de este año, que pone en valor la producción vasca que más público ha llevado a las salas de cine. La Filmoteca Vasca premiará a la directora navarra Ana Díez y el Premio EAB Distira Saria recaerá en Aitziber Garmendia. Por último, también se entregará el Premio Zinemira, concedido por Zinemaldia y EPE IBAIA (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco), a Jose Ramón Soroiz, por "su contribución decisiva al desarrollo y la consolidación del cine vasco".