El acusado del crimen en un bar de Bilbao en 2022 reconoce que mató a su pareja y que la maltrataba

Se enfrenta a una petición de penas de 28 años de prisión por asesinato y maltrato



BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acusado de matar a su pareja en un bar del barrio de San Francisco de Bilbao en diciembre de 2022 ha reconocido que "maté a mi mujer y el maltrato hacia ella", con la que tenía "muchos problemas de relación muy feos". Asimismo, ha asegurado que se arrepiente "todos los días del dolor terrible" causado a su familia aunque sabe que "lo que diga no cambiará nada".

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha iniciado este lunes el juicio con tribunal del jurado, en el que el acusado se enfrenta a una petición de penas por parte de las acusaciones de 28 años de prisión y otros 10 años de libertad vigilada por delitos de asesinato y maltrato habitual, con agravantes de género y parentesco.

La Fiscalía, la acusación particular en representación de la familia y las acusaciones populares de la asociación Clara Campoamor y el Ayuntamiento de Bilbao coinciden en esta calificación de los hechos.

Por su parte, la defensa los considera constitutivos de un delito de homicidio con atenuantes como confesión, consumo de bebidas alcohólicas y arrebato u obcecación, por lo que plantea una pena de ocho años de prisión.

Tras la elección del jurado, compuesto por tres hombres y seis mujeres, y las exposiciones de las acusaciones y la defensa, ha prestado testimonio el acusado, que ha reconocido que "maté a mi mujer y los malos tratos hacia ella". Según ha asegurado, tenían "muchos problemas de relación muy feos".

El encausado ha afirmado no saber "cómo he hecho esto" y ha asegurado que esa noche estaban "muy bebidos" y habían consumido cocaína. Asimismo, ha sostenido que "todos los días" se arrepiente del "dolor terrible" causado a la familia de la víctima y les pedido perdón aunque, ha admitido, "todo lo que diga no cambiará nada".

