Agredidas por su pareja o expareja cerca de 3.000 mujeres en Euskadi hasta agosto, un 10,6% más que en 2025

Archivo - Concentración para condenar la muerte de una mujer presuntamente a manos de su hijo, en la Herriko Plaza, a 4 de enero de 2025, en Barakaldo (Bizkaia) - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.971 mujeres denunciaron en los ocho primeros meses del año en Euskadi haber sido víctimas de actos de violencia ejercida por su pareja o expareja, lo que supone un aumento del 10,6% en relación al mismo periodo del pasado año, según datos recogidos por el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde, a los que ha tenido acceso Europa Press.

Por territorios, el incremento más notable (+13%) se dio en Álava, tras contabilizarse 524 víctimas hasta agosto, por encima de las 464 del periodo enero-agosto del pasado año. Bizkaia también experimentó una subida del 11%, al anotarse 1.507 agredidas, por las 1.359 del año pasado.

Por su parte, Gipuzkoa presentó una subida menor (+9%) habiendo denunciado 940 mujeres a su pareja o expareja, frente a las 862 que hicieron lo propio en los ocho primeros meses de 2025.

También mostró una subida, en este caso del 17,5%, el número de mujeres que padecieron violencia intrafamiliar (la ejercida por el entorno familiar de la víctima, exceptuando la llevada cabo por la pareja o la expareja), tras contabilizarse 853 atacadas entre enero y agosto, por las 726 del mismo periodo del pasado año.

El mayor aumento se dio en Bizkaia (+27%) al apuntarse 464, lo que supone 99 atacadas más que en el año anterior. En Gipuzkoa fueron 254 las mujeres agredidas por su entorno (+5,4%), mientras en Álava creció un 12,5% (120 en 2025, por las 135 de este año).

Además, otras 508 mujeres presentaron la correspondiente denuncia por haber sido objeto de un delito contra la libertad sexual, representando un 0,6% más que en los ocho primeros meses de 2025.

Por territorios, destacó el aumento del 31% en las mujeres víctimas de este tipo de delitos en Gipuzkoa (156 en 2025, por 205 este año). En Álava se anotó un descenso del 10% (69 en 2025 por 62 un año después), mientras en Bizkaia experimentaron un descenso del 14% (280 casos en enero-agosto del pasado año, por 241 este año).

En total, 4.332 mujeres (721 en Álava, 2.212 en Bizkaia y 1.399 en Gipuzkoa) sufrieron alguno de estos tres tipos de violencia, un 10,6% más que en los ocho primeros meses de 2025 (3.916 atacadas).