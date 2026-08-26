Agricultores realizarán una tractorada este jueves en Vitoria-Gasteiz para solicitar la declaración de zona de sequía

Archivo - Agentes de la Ertzaintza delante de los tractores y agricultores durante una protesta del sector primario - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Treviño y Álava por el Campo (ATACA) ha convocado una tractorada para este próximo jueves en Vitoria-Gasteiz con el objetivo de reclamar que Álava y Euskadi sean declaradas zonas de sequía.

La protesta comenzará a las 11.15 horas en el aparcamiento del Buesa Arena, desde donde se dirigirá a la sede central del Gobierno Vasco, en Lakua, donde se concentrarán a partir de las 12.30 horas, según ha informado ATACA en un comunicado.

La manifestación tiene por objeto reclamar la declaración de zona de sequía de Álava y de toda Euskadi "para facilitar el acceso de las y los profesionales a ayudas específicas que contribuyan a paliar los graves efectos que está teniendo sobre el sector la ausencia continuada de precipitaciones y los episodios reiterados de altas temperaturas".

La organización ha indicado que aunque la ganadería extensiva es la más afectada por esta situación, también la intensiva, así como los cultivos de primavera y los de verano de regadío, sufren los efectos de la sequía.

Además, ha indicado que la falta de agua se suma a otros problemas "estructurales" del sector, como el impacto que tienen en los precios de fertilizantes y combustible conflictos bélicos como el de Ucrania o el de Irán.

ATACA ha afirmado que esta inestabilidad internacional "compromete la rentabilidad de las explotaciones, amenazadas además por los tratados comerciales que abren las puertas de Europa a productos que no cumplen los estándares de calidad que las y los agricultores y ganaderos alaveses sí garantizamos".

La protesta de este jueves, además de reclamar la declaración de zona de sequía, también pretende reclamar soluciones a todas estas cuestiones.