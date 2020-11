El alcalde de San Sebastián afirma que el acuerdo sobre Loiola es "una esperanza" para buscar "una salida deseada"

SAN SEBASTIÁN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha realizado una valoración "muy positiva" del acuerdo alcanzado por el PNV, que ha confirmado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 tras sellar una segunda tanda de acuerdos en la que se incluye la enajenación de los cuarteles de Loiola, que pasarían del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento antes de que acabe el próximo año. A su juicio, "supone un cambio y una esperanza, desde luego, para buscar una salida" que, por parte del Consistorio, es "tan deseada".

En declaraciones a los medioinformativos, tras conocerse el acuerdo, Goia ha insistido en su lectura positiva, "sin ningún lugar a dudas", después de que la comparecencia en el Senado por parte de la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, supusiera "un jarro de agua fría" para el Consistorio donostiarra al rechazar todos los emplazamientos que proponía para el traslado de los cuarteles.

El regidor donostiarra ha explicado que lo que se prevé es que "se inicie un proceso para la enajenación de esa parcela entre el ministerio de Defensa y el Ayuntamiento en base a una recalificación que habrá que hacer de ese ámbito".

"Pero ya no estamos hablando ni de la reubicación, ni de que el Ayuntamiento tenga que buscar otro sitio ni nada por el estilo, con lo cual creo que eso facilita enormemente el que podamos avanzar en una solución", ha resaltado.

De este modo, ha incidido en que habrá que hacer un convenio en 2021 en el que "se fijen cuáles son los términos de la recalificación y el precio que se derive de ello, y ya está", al tiempo que ha señalado que lo que ocurra con los cuarteles "deja de ser asunto nuestro, por decirlo de alguna manera".

"A mí me ha gustado siempre hablar muy claro, porque uno, si quiere hacer un brindis al sol, puede decir: es que yo quiero que me lo regalen. Eso está muy bien, pero no tiene ningún recorrido, entre otras cosas porque históricamente es cierto que esos terrenos son propiedad del Ejército por adquisición, es decir, no se los ha regalado la ciudad", ha asegurado.

Por ello, ha insistido en que Ayuntamiento de San Sebastián no pretende que le "regalen" los terrenos, sino que está dispuesto a negociar, "como con cualquier otro propietario de unos terrenos", el poder disponer de los mismos "para los fines que la ciudad en este momento persigue, que es el de la promoción de vivienda y además en gran parte vivienda pública".

El alcalde no ha querido determinar el número exacto de viviendas que podrían construirse en ese ámbito, aunque ha avanzado que "podrían ser 1.600", aunque ha advertido de que "hay cuestiones que todavía hay que aclarar". "Hay actuaciones relativas al río para evitar inundaciones, que son las únicas que quedan pendientes, tanto la sustitución del puente pero sobre todo lo que es el reperfilado de la curva, que afectan a parte de los terrenos", ha recordado.

Asimismo, ha señalado que depende también de "cuál es el modelo de desarrollo que se vaya a impulsar", ya que "si es de usos mixtos ese número puede bajar". "Todavía eso es muy fluctuante. Serán muchas viviendas, en cualquier caso, porque el ámbito es muy grande, de 20 hectáreas", ha concluido.