La alcaldesa de Vitoria ve "absolutamente lamentable" que la Diócesis no permita rodar 'El Sacamantecas' en la Catedral

VITORIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha criticado las dificultades que ha puesto la Diócesis para rodar algunas secuencias de la película 'El Sacamantecas' en la Catedral Santa María del Casco Medieval, lo que le parece "absolutamente lamentable".

Cuestionada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, la alcaldesa ha mostrado su "enfado y desacuerdo" con esta decisión y ha exigido que "la Diócesis explique qué está pasando".

"El martes pasado visité el rodaje y escuché comentarios al respecto que no me gustaron nada. Llevamos haciendo mucho trabajo institucional para visibilizar Vitoria como plató de los rodajes. Por eso, si es así, me resulta absolutamente lamentable y es contrario a nuestra estrategia de atraer rodajes y dar a conocer la ciudad", ha manifestado.

Para Etxebarria, "es de sentido común que, si los templos son de gran interés cultural y turístico, hay que promocionarlos", ha incidido para cuestionar los supuestos argumentos que ha esgrimido la Diócesis de cara a no permitir el rodaje en la Catedral, ya que, "si el problema es la temática de la película en torno a un asesino, ¿por qué permitió en su día el rodaje de 'La Ciudad Blanca'?.

"Es muy interesante que la industria ponga el foco audiovisual en Vitoria-Gasteiz, por lo que muestro mi enfado y desacuerdo, y exijo que la Diócesis explique qué esta pasando", ha apelado.