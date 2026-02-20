Alumnos del IED Kuntsthal Bilbao resignifican el depósito de aguas del Edificio Papelera con una instalación urbana

Kontxi Claver, Stefano Carta, Juan Mari Aburto, Gaizka Zuazo y Miren Arzalluz - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Superior de Diseño en Bilbao IED Kunsthal ha inaugurado este viernes "¿Y Tú? Ta Zu?", una intervención gráfica urbana temporal desarrollada por su alumnado e inspirada por la obra de la artista Barbara Kruger, que resignifica el depósito de aguas que preside la sede del centro, el antiguo Edificio Papelera, y que ha contado con la colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao.

La inauguración, durante la cual se ha proyectado un vídeo sobre el proceso creativo del proyecto, ha contado, entre otros, con la presencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz; el director del IED Kunsthal Bilbao, Gaizka Zuazo; la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, Kontxi Claver; y el subdirector académico del Network IED, Stefano Carta.

Al término del acto, se ha llevado a cabo el descubrimiento de la cartela identificativa de la intervención que, con carácter temporal, transforma uno de los elementos arquitectónicos más singulares de Zorrozaurre, en un soporte gráfico monumental para el que los alumnos han contado con el acompañamiento técnico de Estudios Durero.

Tal y como ha explicado el director del centro, la pieza "¿Y Tú? Ta Zu?" nace de un "diálogo directo" del alumnado con la exposición dedicada a Barbara Kruger que pudo verse en el Museo Guggenheim Bilbao entre los meses de junio y noviembre 2025, cuya labor creativa "ha puesto en valor el papel de la formación en diseño como motor de transformación cultural y urbana".

Durante el proceso creativo, los alumnos han activado "nuevas formas de encuentro entre arte, diseño y espacio público" para situar el diseño como "herramienta crítica, social y cultural capaz de transformar el espacio urbano".

La intervención, materializada en una lona diseñada por alumnos del Grado Oficial en Diseño Gráfico, e integrada sobre el depósito (10 metros de altura y 25 metros de diámetro), toma como punto de partida las claves conceptuales de la artista estadounidense, en especial, su uso del texto y la tipografía como "herramienta crítica" para trasladar al espacio urbano una reflexión propia que "invita a la ciudadanía a cuestionar su papel en la complejidad del presente".

Zuazo ha subrayado que el proyecto "refleja el modelo educativo del IED Kunsthal Bilbao, en el que la formación en diseño se conecta con la realidad profesional, institucional y urbana", a través de un proceso completo, desde la investigación conceptual hasta la instalación final de una pieza pública", con el objetivo de "entender el diseño como una herramienta de pensamiento y de posicionamiento crítico", ha añadido.

"Lo que vemos hoy es el resultado de un proceso formativo que lanza una llamada directa al individuo para invitarle a reflexionar sobre su posición y el papel activo que decide asumir ante la complejidad del presente, abordando cuestiones como el medioambiente, las dinámicas sociales, los modelos de convivencia, la identidad, la tecnología y las transformaciones culturales de nuestro tiempo", ha remarcado.

Por su parte, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha expresado su "enorme satisfacción" por el trabajo artístico realizado por los jóvenes del centro y ha recordado que "en 2018 hicimos de forma simbólica la entrega de las llaves del antiguo Edificio Papelera al IED Kunsthal Bilbao con el objetivo de ir dando pasos en la construcción de Zorrozaurre como espacio de creación, de talento, de estudio".

Aburto, que ha incidido en que en aquel momento "lo que llamábamos futura Isla del conocimiento, no era ni Isla", se ha felicitado de que "hoy ya lo es, y a la vista está que lo que parecía un sueño es realidad, porque tenemos jóvenes talentos que, no solo son capaces de crear y diseñar, sino que lo hacen con los mejores, de la mano de uno de nuestros más importantes iconos culturales, el Guggenheim Bilbao".

MIRADA CRÍTICA Y CREATIVIDAD

Por su parte, la directora de la pinacoteca bilbaína, Miren Arzalluz, ha destacado el valor educativo y cultural de la iniciativa, y ha resaltado el papel de los museos "como lugar de inspiración y reflexión, así como para el intercambio de ideas y el diálogo entre disciplinas y generaciones".

En este sentido, y tras afirmar su satisfacción por "poder contribuir a desarrollar la mirada crítica y canalizar la creatividad", ha subrayado que la intervención "traslada al espacio urbano una fuerza visual y conceptual que invita a la ciudadanía a reflexionar desde el lenguaje gráfico".

El proyecto ha incluido un workshop de ideación y desarrollo conceptual y formal, impartido por la diseñadora tipográfica y de marca Laura Meseguer, con más de veinte años de trayectoria en proyectos internacionales.

A través de este taller, el alumnado ha trabajado la relación entre concepto, mensaje y tipografía a gran escala, uno de los ejes centrales del lenguaje visual de Barbara Kruger, trasladando posteriormente ese proceso creativo al diseño de la lona de gran formato instalada temporalmente en el depósito de aguas del antiguo Edificio Papelera.

La producción de la intervención ha contado con la colaboración de Estudios Durero, industria creativa especializada en comunicación gráfica y referente en impresión digital de gran formato que ha aportado su experiencia técnica y su compromiso con la innovación sostenible.

Para la pieza, se ha empleado Pureti Print, una cobertura transparente con propiedades descontaminantes cuyo impacto equivale al poder depurativo de los árboles, utilizada en todos los soportes gráficos de exterior del Museo Guggenheim Bilbao.