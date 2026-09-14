Amurrio (Álava) celebrará el XXXII Artzain Eguna el próximo 20 de septiembre

Artzain Eguna - AYTO. AMURRIO

VITORIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Amurrio (Álava) se prepara para celebrar el próximo 20 de septiembre el XXXII Artzain Eguna, una de las citas más destacadas del calendario festivo de la localidad tras el verano y una jornada dedicada a poner en valor el mundo pastoril, sus tradiciones y el trabajo de quienes mantienen vivo este oficio.

Según ha informado el Ayuntamiento, la programación del Artzain Eguna ofrecerá, a lo largo de la mañana, una amplia variedad de actividades relacionadas con el sector, entre ellas concursos, degustaciones de productos, exposiciones y exhibiciones de quesería, además de las tradicionales exhibiciones de perros pastor.

La jornada contará también con una feria de productos caseros y artesanales, en la que tendrán especial presencia los productos de la comarca del Alto Nervión. Queso, txakoli, pan y otros productos de la tierra serán protagonistas de una feria que permitirá acercar a vecinos y visitantes la calidad y la riqueza de la producción local.

En este sentido, la concejala de Medio Ambiente, Estíbaliz Sasiain, ha destacado que "el Artzain Eguna es una oportunidad para reconocer el trabajo de quienes mantienen vivo el sector pastoril y para acercar a la ciudadanía el valor de los productos locales y de las tradiciones que forman parte de nuestra identidad".

Asimismo, ha subrayado la importancia de "mirar también hacia el futuro y apoyar a las nuevas generaciones que toman el relevo y apuestan por continuar con este oficio".

Como es tradición, las actividades comenzarán el día anterior. El sábado 19 de septiembre, a partir de las 10.00 horas, se celebrará el XXII Concierto de Campanas, que este año contará con una propuesta especial en colaboración con Amurrioko Musika Eskola.

HOMENAJE AL OFICIO

Uno de los momentos más emotivos del Artzain Eguna llegará el domingo, a las 11.30 horas, con la recepción y homenaje a los pastores y pastoras reconocidos este año. En esta edición, además, el homenaje tendrá una mirada especial hacia el relevo generacional, poniendo en valor a las personas jóvenes que apuestan por continuar con una profesión estrechamente ligada a la identidad y a la tradición de nuestros pueblos.

Las personas homenajeadas en esta edición serán Mertxe Villanueva (Menoio), Pedro Martín Ajuria (Oleta), José Luis Olabe Martínez de Albéniz y Rosa Mª Beitia Anda (Larrea), y Gaizka López Berasategi (Llanada Alavesa), como joven relevo de Alsasua.

Con esta celebración, Amurrio vuelve a reivindicar la importancia de mantener y apoyar el sector pastoril, así como de preservar los conocimientos, tradiciones y formas de vida vinculadas al pastoreo y a la elaboración artesanal de productos de nuestra tierra.

El XXXII Artzain Eguna se presenta así como una jornada para disfrutar en familia, conocer de cerca el trabajo del sector pastoril y celebrar una tradición que, año tras año, continúa formando parte de la identidad de Amurrio y de toda la comarca.