Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez: "Algo hemos debido hacer mal para que su discurso siga siendo efectivo"

La muestra 'Gregorio Ordóñez. La vida posible' recuerda, a través de casi 300 objetos e imágenes, al político vasco asesinado por ETA

La exposición 'Gregorio Ordóñez. La Vida Posible' recuerda en el Palacio Miramar de San Sebastián, a través de casi 300 objetos personales, imágenes y material de campañas electorales, la vida del político vasco del PP, asesinado por ETA el 23 de enero de 1995. Durante el acto, su viuda, Ana Iribar, ha afirmado que su discurso sigue siendo "efectivo y válido" 25 años después, lo que, en su opinión, supone que algo se ha debido "hacer mal o dejado de hacer bien".

En la presentación de la exposición, en San Sebastián, Iribar, acompañada de la comisaria de la muestra, María Jiménez, del encargado del diseño museográfico, Enrique Bonet, del director de producción audiovisual, Iñaki Arteta y del editor del catálogo, de ediciones El Viso, Gonzalo Saavedra, ha destacado que este es "un momento de memoria muy importante y de agradecimientos".

"Veinticinco años después seguimos recordando a Gregorio Ordóñez, no hemos dejado de hacerlo; algunos especialmente en casa, pero mientras hemos trabajado en este proyecto he descubierto que no sólo yo le echaba de menos", ha afirmado Iribar, que ha explicado que han tardado un año en preparar este proyecto, que surge de una visita que "por casualidad" realizó en Madrid a una exposición sobre el poeta León Felipe, comisariada también por Bonet, cuyo trabajo museográfico "le impresiona".

"Le llamé y le dije quiero que me traigas a 'Gregorio Ordóñez 25 años después' para que volvamos a recordarle y las nuevas generaciones sepan quién fue y cómo desarrollo su trabajo, en qué condiciones, aquí en San Sebastián", ha explicado, para añadir que luego habló con Jiménez para comisariar la exposición y con Arteta que "ha dirigido, editado y producido los tres audiovisuales de la exposición".

Además, la presidenta de la Fundación ha destacado que es "importante" recordar a Gregorio Ordóñez y le "asombra" que lo sea incluso, porque ello supone que "en estos 25 años algo hemos debido de hacer mal o algo hemos dejado de hacer bien", para que "escuchar su discurso hoy en día siga siendo efectivo y válido". "Es una pregunta que lanzo", ha reflexionado, para añadir que espera que este proyecto "emocione".

Preguntada por los periodistas sobre qué es lo que se ha podido hacer mal, Iribar ha enumerado "tareas pendientes vinculadas a las víctimas del terrorismo", como, por ejemplo, "esas más de 300 familias que todavía no han visto resuelto su caso".

"No han pasado por un juzgado y no saben quién ha asesinado a su familiar, siendo como es la justicia un pilar fundamental de la democracia y un consuelo muy especial para los familiares de las víctimas del terrorismo, entre otras cosas", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que Ordóñez "decía que HB y ETA sobraban del País Vasco, que eran lo mismo, y que debíamos arrinconarles, no solo políticamente, sino también socialmente", que "no era tarea solo de uno, sino de muchos, la que iba a cambiar las cosas que había que cambiar".

