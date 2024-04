De Andrés acusa a Gobierno vasco de "ahorrar" en Seguridad y pide "recuperar la autoridad" de la Ertzaintza

La secretaria de Interior del PP dice que "la política de seguridad del Gobierno Vasco solo interesa para pagar prebendas a Sánchez"

El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, ha acusado al Gobierno vasco de "ahorrar" en materia de Seguridad, porque Euskadi "recibe del Estado financiación para tener 8.000 agentes y solo hay 7.400", y ha pedido "recuperar el principio de autoridad" de la Ertzaintza porque "hay más respaldo al delincuente que al policía".

Javier de Andrés ha comparecido este martes en Bilbao, junto a la secretaria de Interior del Partido Popular, Ana Vázquez, tras mantener una reunión con representantes de Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza.

El candidato popular a lehendakari ha dicho que hay una "preocupación creciente y justificada" entre los ciudadanos por "las circunstancias de seguridad que se están viviendo en la actualidad en el conjunto de Euskadi".

Tras afirmar que Euskadi tiene que ser "un modelo de seguridad" y una comunidad "segura", ha denunciado el "deterioro de la seguridad por el incremento de la delincuencia que está viviendo cada uno de nuestros municipios en Euskadi".

Javier de Andrés, citando datos del Ministerio del Interior, ha señalado que San Sebastián se ha convertido "en la segunda ciudad de España en la que más ha crecido la delincuencia en 2023" y Vitoria está "en el número cinco", mientras que el País Vasco se ha convertido en "la comunidad española en la que más ha crecido la ocupación, un 9% más".

El líder del PP ha considerado necesario "un cambio radical" en materia de seguridad en Euskadi y dar "un apoyo muy superior al que se está dando a nuestros policías".

En ese sentido, ha señalado la necesidad de "lograr respeto y reconocer la tarea del policía", así como "recuperar el principio de autoridad de la Ertzaintza, tras el deterioro de los últimos años".

En esta línea, ha advertido que "la escena de San Mamés, retrocediendo ante el acoso de los violentos, es una muestra de pérdida de autoridad de la Ertzaintza, que conduce a que haya un envalentonamiento por parte de los acosadores y un retraimiento por parte de las Fuerzas de Seguridad que son los que nos protegen a todos los vascos".

"Tiene que darse un cambio radical en la forma en las que se abordan estas cuestiones, cómo se reconoce el trabajo de los ertzainas y cómo desde los podemos públicos se respalda al policía, porque lo que estamos viendo es que hay más respaldo al delincuente que al policía", ha advertido.

Además, ha dicho que no se puede tener una Ertzaintza "intimidada" y ha censurado que "desde determinados ámbitos políticos se está deteriorando la imagen y cuestionado la acción de la Ertzaintza".

En ese sentido, ha recordado que está "acordado en la Junta de Seguridad que reúne el Ministerio del Interior y a la Consejería de Seguridad que Euskadi tenga 8.000 ertzainas", pero "la realidad es que, en este momento, hay 7.400 ertzainas operativos, 600 menos de los que está pagando el Estado".

"El Gobierno Vasco está ahorrando en seguridad porque estamos recibiendo financiación para tener 8.000 agentes y solo hay 7.400, pero cuando acabe el año es posible que estemos por debajo de los 7.000 agentes", ha denunciado, para acusar al Ejecutivo vasco de "disponer de ese dinero para otras cosas o para echarlo a un saco que se acaba sin gastar".

A su entender, el "incremento inaceptable de la delincuencia que se está dando en Euskadi tiene que llevarnos a apoyar a nuestra Ertzaintza y dotarla adecuadamente, para empezar con todos los efectivos que ahora mismo ya están pagados y con los cuales se podría contar en nuestras calles".

Asimismo, frente a los representantes políticos que dicen que "el incremento de la delincuencia es una percepción", Javier de Andrés ha dicho que "es una percepción pero amparada por hechos reales y que tiene un trasfondo absolutamente cierto, como es el incremento delictivo que estamos viviendo en Euskadi cuando, a la vez, el Gobierno vasco está ahorrando en seguridad y conduciendo a que los ertzainas tengan una pérdida de autoridad que dificulta su acción y perjudica al conjunto de los ciudadanos".

Por su parte, ha explicado, el PP quiere que "se gaste todo el dinero que está ya presupuestado para seguridad en seguridad, que la policía vuelva a tener el apoyo y la autoridad que le corresponde y que aquellos que están para protegernos tengan también la protección política, social y humana que necesitan para hacer su trabajo".

PNV Y EH BILDU "ABANDONAN A LOS VASCOS"

Por su parte, Ana Vázquez ha dicho que, en materia de seguridad, EH Bildu "traslada los grilletes de las manos de los delincuentes a las manos de los policías" y el PNV es "la muleta de Sánchez, abandonando a los vascos" ante el "incremento" de todo tipo de delincuencia.

Tras señalar que falta efectivos de la Ertzaintza, ha señalado que "también faltan efectivos de Policía y Guardia Civil" porque hay "un repliegue por parte del Estado". Así, ha afirmado que en Euskadi "faltarían 848 policías y guardias civiles" y ha denunciado que en 2023 "fueron agredidos 969 agentes de todos los cuerpos".

Por otro lado, Ana Vázquez ha criticado, el Gobierno Vasco "habla mucho del feminismo, pero Euskadi no está en el sistema VioGén y una mujer cuando sale del País Vasco, a otra parte de España, no está protegida y a la inversa, porque no se comparten los datos, tampoco en el caso de los maltratadores". "Mucha igualdad y mucho feminismo de pancarta, pero las mujeres vascas son las más desprotegidas en materia de violencia de género", ha reprochado.

La secretaria de Interior del PP ha asegurado que "la política de seguridad del Gobierno Vasco solo interesa para pagar prebendas al Ejecutivo de Sánchez, y no para proteger a los vascos en las calles" y ha subrayado que los populares no quieren "un conflicto entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", sino "coordinación, apoyo y colaboración mutua en igualdad de condiciones".