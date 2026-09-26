De Andrés (PP) pide que los escolares puedan estudiar en su lengua materna, lo que no es "estar en contra del euskera"

Archivo - El presidente del PP vasco, Javier De Andrés - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha reclamado que los escolares puedan estudiar en su lengua materna para mejorar los resultados académicos. "Pedir que la gente pueda estudiar en su lengua materna no es estar en contra del euskera, porque se puede estudiar en euskera. Lo que estamos pidiendo es libertad de elección, de modelo y no imposición, que es lo que estamos sufriendo y es lo que ha llevado al fracaso", ha aseverado.

De Andrés ha clausurado este sábado en Bilbao el acto con el que Nuevas Generaciones de Bizkaia ha procedido a renovar su presidencia, que queda en manos de Miguel Adán, relevando así al actual presidente y parlamentario vasco, Santiago López.

En su intervención, el líder de los populares vascos se ha referido al último informe Pisa que refleja unos peores resultados en la educación vasca, para denunciar las condiciones "impuestas" por el nacionalismo en el modelo educativo, que han conducido al "fracaso".

Como solución, ha apostado por la "libertad". "Por lo visto, ellos (en alusión a los nacionalistas) creen que aportar libertad es estar en contra del euskera, pero eso es porque tienen una concepción un poquito dictatorial de cómo se tiene que hacer el sistema educativo en este país. Y nosotros pedimos libertad, que los padres puedan escoger el modelo lingüístico y el modelo educativo", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que "ya el Consejo Escolar de Euskadi lo dijo en 2012, y anteriormente en 2007 había también anuncios dentro del Instituto Vasco de Evaluación advirtiendo de que los mejores resultados se daban cuando el alumno estudiaba en su lengua materna, y ahora el Consejo Escolar de Evaluación dice que los mejores resultados se daban cuando el alumno estudiaba en su lengua materna".

Según ha resaltado, ahora mismo la oferta de modelo B "para poder estudiar en castellano o al menos una parte de tu educación, se reduce al 0,2% de la enseñanza en el País Vasco. El 99,8% es un modelo exclusivamente en euskera, y eso dice el lehendakari que es porque hay una capacidad de libertad para poder escoger".

"Cuando están diciendo estas cosas, cuando mienten para justificar su política y quieren ocultar que hay un modelo de imposición lingüístico, es porque tienen muy poca confianza en la sociedad vasca y tienen muy poca confianza en la libertad. Nosotros lo que hemos dicho siempre es que lo que hay que hacer es aportar libertad a esta sociedad y quitarle las imposiciones", ha subrayado.

A su juicio, "todo lo que está ocurriendo en educación y en vivienda es fruto de esa severidad en la cual el nacionalismo y también la izquierda ejercitan siempre, limitando la libertad, con imposiciones y con condiciones insuperables para una parte de la sociedad".

VIVIENDA

Esa misma "libertad" que ha defendido para elegir el modelo educativo es la que pide también para la política de vivienda, argumentando que ya en 2006, cuando se aprobó la Ley de Vivienda en el Gobierno Vasco, promovida por Ezker Anitza-IU, los populares advirtieron de que iba a conducir al "colapso de la vivienda en el País Vasco", porque los constructores se iban a "marchar a construir otro lado, porque no se puede construir aquí" y no iba a haber oferta "suficiente".

"Dijimos todo lo que luego realmente ha ido sucediendo, porque estaba claro. Toda la ley estaba concebida para limitar la libertad, para impedir que se pudiera responder y que se pudieran casar la oferta y la demanda. Y si tú impides que haya oferta, pues la demanda continúa por lo menos un tiempo y eso eleva los precios", ha manifestado.

Frente a las voces que apuestan por "intervenir en el mercado", ha destacado que "querrán decir anular el mercado, porque está absolutamente intervenido". "El País Vasco está establecido hasta el número de metros cuadrados que tiene que tener cada cosa, la orientación de cada vivienda..., lo que nos ha llevado a una posición de imposibilidad de acceso a la vivienda", ha lamentado.