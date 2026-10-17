Andueza afirma que el PSE-EE parte en Euskadi "como favorito" y recuerda que ya ganó generales en 2023

Archivo - El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha afirmado que el PSE-EE parte en Euskadi "como favorito" para vencer las próximas elecciones generales y ha recordado que ya ganó los comicios en 2023. Además, se ha mostrado convencido de que el acuerdo con el Frente Amplio en el Senado contribuirá a que "no se pierda ningún esfuerzo para hacer posible que el PSOE vuelva a gobernar este país".

Antes de participar en el Comité Federal que el PSOE celebra este sábado en Fuenlabrada, Andueza ha manifestado que los socialistas vascos están "plenos de ilusión" ante la próxima convocatoria electoral y ha manifestado su convicción de que parten "como favoritos".

En este sentido, ha recordado que el PSE-EE fue la primera fuerza política en la elecciones generales de julio del 2023 y ha pronosticado que "las próximas volverá a ser así".

Además, se ha referido al acuerdo alcanzado a última hora de este pasado viernes entre PSOE, Frente Amplio y otros partidos de izquierda para presentarse unidos en 47 circunscripciones del Senado.

"NO PERDER NINGÚN ESFUERZO"

A su juicio, este acuerdo contribuye a que "miles y miles de personas se sientan más representadas aún por este proyecto" y a que "no se pierda ningún esfuerzo para hacer posible que el Partido Socialista vuelva a gobernar este país y el progreso y la modernidad sigan avanzando en esta España, dentro de la Europa" que desean.

El líder socialista vasco ha recordado que en las elecciones "están en juego cuestiones tan relevantes como el sistema de pensiones". "Estamos convencidos que hay una mayoría que está con un Gobierno de progreso, un proyecto que defiende las pensiones y a millones de pensionistas. Que defiende a todos esos jóvenes y a todas esas jóvenes que quieren desarrollar su proyecto de vida aquí en España, y que quieren acceder a una vivienda a precio asequible", ha argumentado.

También se ha referido a los "millones y millones" de trabajadores "que han visto cómo sus salarios han crecido" y que su condiciones de vida "han mejorado con este gobierno liderado por Pedro Sánchez". "En definitiva, un proyecto de país que quiere continuar por la senda del progreso", ha concluido.

Eneko Andueza ha estado acompañado por la delegación vasca, que ha participado en el Comité Federal, presidido una vez más por la alcaldesa de Vitoria- Gasteiz, Maider Etxebarria.