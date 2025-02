Andueza cree que "hay margen y posibilidades" para acordar la reforma fiscal tanto con EH Bildu como con Elkarrekin

Afirma que "no tendría razón de ser" que se aprobara en Bizkaia si en Gipuzkoa y Álava no se logran los apoyos porque "desarmonizaría más"

BILBAO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que "hay margen y posibilidades" para acordar la reforma fiscal, tanto con EH Bildu como con Elkarrekin, y ha considerado que el PNV también tiene "muy claro que con el planteamiento del PP no vamos a ningún sitio". Además, ha advertido de que "no tendría razón de ser" que se aprobara en Bizkaia si en Gipuzkoa y Álava no se logran los apoyos para sacarla adelante porque la fiscalidad se "desarmonizaría más".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha asegurado que los socialistas están dispuestos a negociar la revisión fiscal "con todo el que esté dispuesto a negociar en serio" y, sobre todo, con "todo el que esté dispuesto a negociar cualquier tipo de política que contribuya a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía vasca".

"Y creo que en estos momentos necesitamos una reforma fiscal que esté direccionada hacia ese lugar", ha manifestado. Por ello, ha apelado a "la responsabilidad de todos los partidos políticos que estén en esa clave".

Así, ha subrayado que los "discursos populistas" de una bajada generalizada de impuestos "para lo único que sirven es para debilitar lo público, el estado de bienestar y los instrumentos que tenemos en las instituciones".

"Yo no aspiro ni a que mis ancianos mueran en las residencias, ni a que los niños estén estudiando en barracones, ni a que se niegue la violencia de género, ni a que las instituciones no tengan recursos para afrontar desafíos tan importantes como las políticas de vivienda, la movilidad sostenible y una sanidad que sea un ejemplo", ha insistido.

Eneko Andueza ha subrayado que, para tener servicios públicos fuertes, "hacen falta recursos y desde luego hace falta una reforma fiscal que sea progresiva y que centre muy bien sus políticas".

De este modo, ha criticado que el PP "siempre hace lo mismo" y plantea bajar impuestos cuando "en realidad de lo que están hablando es de debilitar lo público, de no hacer posible todas esas prestaciones y todos esos servicios públicos que nos hacen una sociedad moderna y una sociedad mejor".

Según ha insistido, "lo que imposibilita una bajada generalizada de impuestos, una deflactación generalizada, como también han propuesto", es contar con "recursos suficientes" para la sanidad, la educación, las politicas de vievienda o los descuentos en transporte.

Por ello, ha pedido que no se "juegue a la demagogia y a hacer la política que hacen otros en Madrid", y que, a su entender, "está muy alejada del modelo" que desea "la inmensa mayoría" de vascos.

En todo caso, ha subrayado que el PP no es "la única alternativa" para poder aprobar la revisión fiscal en Gipuzkoa y Álava, donde PNV y PSE-EE no cuentan con mayoría en las Juntas Generales.

"Si el Partido Popular quiere dar sus votos con el planteamiento que hemos hecho PNV y el Partido Socialista, nosotros no somos quién para decirle a otro partido qué tiene que hacer, pero desde luego yo en los planteamientos que han puesto encima de la mesa no voy a compartir absolutamente nada", ha manifestado, convencido de que "hay otras alternativas ahora mismo encima de la mesa", en referencia a EH Bildu y "sobre todo" de Elkarrekin Podemos, que "tiene en estos momentos una extraordinaria oportunidad para demostrar que es un partido útil a la sociedad".

A su entender, "con ambos partidos hay margen y hay posibilidades" y el PSE, ha asegurado, no se va a "levantar de la mesa hasta que el acuerdo sea imposible". "Apelo a su responsabilidad. Creo que no es momento para el tacticismo, sino para construir y para hacer posible una reforma fiscal que dote de recursos a las instituciones para sacar adelante sus políticas", ha señalado.

Andueza ha asegurado que los socialistas están dispuestos a "moverse" porque, "cuando uno cuando uno se sienta a negociar, todo el mundo tiene que ser consciente que tiene que dejar pelos en la gatera". Así, ha señalado que, "si otros pretenden quedarse en una posición inamovible", serán "ellos serán los que tengan que dar explicaciones".

SIN TENSIONES CON PNV

El dirigente del PSE-EE ha asegurado que entre los dos socios en los tres gobiernos forales no hay "tensiones" sobre con quién pactar la revisión fiscal y se ha mostrado convencido de que también el PNV "tiene muy claro que con el planteamiento del Partido Popular no vamos a ningún sitio".

Preguntado si Bizkaia, donde sí está asegurada la mayoría sin tener que sumar votos de la oposición, debería seguir adelante con la revisión fiscal si no es posible lograr un acuerdo en los otros dos territorios, ha considerado que "no tendría razón de ser que se aprobara en un territorio y en los otros dos no, porque probablemente desarmonizaríamos mucho más nuestra fiscalidad".

EN EL PARLAMENTO VASCO

En esta línea, ha reiterado la apuesta de su partido por que "la potestad legislativa en materia fiscal, o por lo menos en la mayoría de las cuestiones fiscales, sea del Parlamento Vasco porque es ahí, en todas cosas, donde se decide la inmensa mayoría de los grandes gastos sociales que se aprueban en este país".

En todo caso, ha precisado que no se pretende que "se pierda esa capacidad, esa responsabilidad, esa autonomía recaudatoria de los tres territorios, sino todo lo contrario". "Serán ellos los que tengan esa competencia, pero lógicamente hay que legislar desde el Parlamento para que esa armonización sea posible y no tengamos tres fiscalidades distintas en un país como el nuestro", ha señalado.

De este modo, ha subrayado que su partido "discrepa muy profundamente" con la propuesta de EH Bildu en este tema porque "elimina la capacidad recaudatoria de las tres haciendas forales". "Nosotros somos contrarios a esa posición porque, en tanto en cuanto se elimine esa autonomía de las tres diputaciones forales para recaudar, entendemos que se abre la puerta a otra cosa y desde luego el Partido Socialista no está dispuesto a abrirla", ha afirmado.