Andueza denuncia la postura "muy antidemocrática" del gaztetxe de Zarautz tras expulsar a un concejal socialista

BILBAO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha denunciado este miércoles la postura "muy antidemocrática" que han mostrado los responsables del gaztetxe de la localidad guipuzcoana de Zarautz, tras expulsar del recinto el pasado sábado por la noche a concejal Inaxio Illarramendi, segundo teniente de alcalde y portavoz del PSE-EE en el Consistorio zarauztarra, que asistía a un concierto.

Andueza se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al hecho de que dos personas se acercaran al edil socialista, que acudió al gaztetxe para ver un concierto junto a unos amigos y su novia, y le dijeran que "no era bienvenido" y le instaran a abandonar el local.

El secretario general de los socialistas vascos ha señalado que este pasado martes habló con Illarramendi y ha dicho que "personalmente se encuentra bien, pero lógicamente dolido".

"Es increíble que todavía personas de algunas ideologías no sean aceptadas en ciertos lugares y ámbitos. Personas que tanto hemos reivindicado la libertad no entendemos que aún sucedan cosas así, que un joven no pueda entrar a un gaztetxe porque es socialista", ha denunciado.

En este sentido, ha considerado que "no tiene ninguna lógica que otros que se califican a sí mismos de socialistas no admitan a un socialista", y ha asegurado que "lo que se demuestra es que ellos no son socialistas, no son de izquierdas y ni siquiera son democrátas si hacen cosas así".

Eneko Andueza ha indicado que el hecho de que el PSE-EE no votara a favor del gaztetxe en el Ayuntamiento de Zarautz "no significa que no tenga derecho a ir allí con total libertad".

"A mi tampoco me gustan un montón de cosas que hacen ellos, pero eso no significa que yo diga que me gustaría que estuvieran fuera de aquí. Creo que todos tenemos derecho a vivir en libertad, y, en ese sentido, me parece que su postura ha sido muy antidemocrática", ha insistido.