Andueza pide a los vascos que este domingo "respondan a la derecha radical de la motosierra" con el voto al PSOE

Mendia asegura que los socialistas "son la mejor garantía para Euskadi" y "el único voto que puede frenar a la ultraderecha"



VITORIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha instado a vascos y vascas "a responder a la derecha radical de la motosierra" este domingo con el ejercicio del voto, y ha invitado al electorado a descartar las opciones nacionalistas porque "ahora no toca hablar de repúblicas imaginarias y soberanías". "No hay otra opción porque la alternativa es esa derecha radical que viene a acabar con todo. Por eso, este domingo no se puede quedar nadie en casa", ha subrayado.

El PSE-EE ha celebrado el último acto de la campaña electoral en Vitoria-Gasteiz, con la presencia de Andueza, la candidata al Parlamento Europeo Idoia Mendia y la alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria.

En su intervención, el secretario general del PSE ha llamado a la ciudadanía vasca para que este domingo "utilice la mejor herramienta que tenemos, el voto, y vaya a ejercer su derecho en las urnas" y que lo haga "desde la responsabilidad, como hizo el pasado 23 de julio, cuando convirtió al Partido Socialista en el ganador de las elecciones generales en Euskadi". "Os pido todos los votos para el Partido Socialista", ha insistido.

Asimismo ha recordado la respuesta de las instituciones europeas ante la pandemia o la invasión rusa de Ucrania y ha advertido de que este domingo "nos jugamos ser Europa o entrar en lo desconocido, una Europa que se ve amenazada como nunca desde fuera, pero también desde dentro".

En este sentido, ha afirmado que en España ya se conoce la política que hacen PP y Vox en las instituciones donde "utilizan el bulo, la mentira, el insulto, la desinformación y el odio" y ha instado a los vascos y vascas a responder este domingo con sus votos "a la derecha radical de la motosierra".

Andueza ha subrayado la necesidad de "defender como nunca nuestro modelo social y democrático, nuestra Europa" y ha invitado al electorado a descartar las opciones nacionalistas porque "ahora no toca hablar de repúblicas imaginarias y soberanías". "No hay otra opción porque la alternativa es esa derecha radical que viene a acabar con todo. Por eso, este domingo no se puede quedar nadie en casa", ha insistido.

La candidata Idoia Mendia, por su parte, ha repasado su trayectoria política como concejala, consejera, vicelehendakari y secretaria general del PSE-EE para pedir la confianza del electorado de Euskadi.

"Ahora vuelvo a Bruselas, pero no abandono la política vasca. Ahora llevo la agenda vasca a Bruselas. Me llevo los intereses de nuestros trabajadores y de nuestras empresas, de organizaciones sociales y sindicales, de la economía social", ha indicado.

"FRENAR A LA ULTRADERECHA"

Según ha explicado, quiere llevarse a Bruselas "la alianza con el socialismo vasco gobernante, los intereses de la ciudadanía, la agenda transformadora, verde, feminista, igualitaria, inclusiva, pacifista" y ha pedido el voto "a la mayoría social vasca" que conoce al PSE y "sabe que los socialistas son la mejor garantía para Euskadi". "Somos el único voto que puede frenar a la ultraderecha", ha insistido.

Tras pronosticar una nueva victoria de los y las socialistas, ha reconocido que aunque desde el lunes tendrá "bastante tarea" va a dedicar su tiempo a "celebrar esta nueva victoria socialista". "A celebrar con la mayoría social vasca y española que hemos frenado a la ultraderecha, que le hacemos imposible al Partido Popular que les regalen el mando de Europa, que les hacemos enterrar la motosierra y les volvemos a demostrar que la justicia social es la mejor apuesta", ha subrayado.

La candidata socialista ha advertido de las consecuencias de un resultado distinto. "Estamos a tiempo de evitarlo, estamos a tiempo de no entregar las llaves a la ultraderecha. La vía más segura para que no pase: Votar al Partido Socialista. Somos la única garantía para que la ultraderecha no gobierne Europa", ha reiterado.

Mendia ha afirmado que el PSOE es "la garantía de que las motosierras no recorten los derechos y se extienda la justicia social" y "la garantía de la convivencia, el progreso y el bienestar". "La garantía de que Euskadi pueda avanzar en la agenda social que avaló la ciudadanía en abril", ha añadido.

LLAMAMIENTO AL VOTO

Por último, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha hecho un llamamiento para que los socialistas acudan el domingo a las urnas "e impedir que la derecha y ultraderecha pongan en peligro los principios de la izquierda progresista".

"Somos Europa y queremos más Europa. Los socialistas lo tenemos muy claro y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el voto más radical, el de la derecha y la ultraderecha, se moviliza para poner en peligro nuestros principios, principios basados en valores como la libertad, la dignidad y la cohesión social", he explicado.

Etxebarria ha recordado que las políticas europeas tienen reflejo en la ciudad y ha citado las inversiones de los fondos europeos en la factoría de Mercedes, la reforma de la calle Los Herrán o la rehabilitación de Zaramaga como ejemplos.

Además, ha señalado que es necesario "activar el voto de izquierdas para garantizar las políticas industriales, laborales, de transición energética y de mantenimiento de los servicios públicos". "Los derechos sociales y la justicia social se defienden con medidas concretas, con soluciones, con acuerdos y con hechos", ha añadido.

Etxebarria ha concluido que "frente a las decisiones judiciales contaminadas y el barro político, frente al discurso de las derechas, los y las socialistas, el PSOE va a levantar un muro de progreso y coherencia".