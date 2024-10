Antxustegi dice que el principal reto del PNV es ampliar los acuerdos en autogobierno y quiere contar con PSE y EH Bildu

BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado este martes que "el principal reto" de la formación jeltzale es ampliar los acuerdos que han existido hasta ahora en materia de autogobierno, y ha destacado la necesidad de que en el consenso esté el PSE-EE, para poderlo aprobar después en el Congreso, en Madrid. También ha destacado que "no concibe" en estos momentos que se quede fuera EH Bildu.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha dicho que el objetivo del PNV en la cuestión del autogobierno es lograr "amplios acuerdos" en los que estén EH Bildu, PSE-EE "y, si fuera posible, otros partidos".

"Nosotros no nos vamos a cerrar, queremos acuerdos amplios, siendo conscientes cuales son nuestra ideologia y nuestro proyecto político, pero sabiendo también cómo es esta sociedad y trabajando por acuerdos que garanticen su pluralidad", ha explicado.

En este sentido, y ante la oferta realizada este pasado lunes al PNV por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para defender juntos temas como "la nación, el euskera y la educación" en el nuevo estatus, ha señalado que "nos dice que no nos pide exclusividad, pero nos pide exclusividad".

"En esta cuestión nosotros lo tenemos claro. Somos abertzales, pero creo que el PNV tiene una responsabilidad especial hacia este país, y tenemos un acuerdo de gobierno firmado con el PSE en Euskadi pero otro con Pedro Sánchez en Madrid, y debemos lograr que se cumpla lo firmado por Pedro Sánchez", ha explicado.

Así, ha recordado que lo que se apruebe en el Parlamento vasco, "luego tendremos que llevarlo a Madrid y deberemos conseguir apoyos en Madrid", por lo que ha considerado que "no seríamos muy inteligentes si fuéramos a Madrid a pedir o recibir los votos de la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez, sin el apoyo del partido de Pedro Sánchez".

En este sentido, ha indicado que en estos momentos "tenemos una oportunidad", ya que, en su opinión, las fuerzas que apoyaron la investidura de Sánchez "quizá apoyaría un texto aprobado en Euskadi", pero que deben lograr que "el PSE esté en ese acuerdo, para luego tener su voto en Madrid".

"Quizá sería más bonito un acuerdo tan solo entre PNV y EH Bildu en esta cuestión, pero mi pregunta a Arnaldo Otegi es si luego recibiríamos el voto del PSOE en Madrid. Por lo tanto, debemos lograr algo bueno, algo que nos guste, pero sobre todo algo que luego vaya a salir adelante", ha asegurado.

VETO DEL PSE

En su opinión, eso no supone que se otorgue derecho a veto al PSE-EE ante un hipotético acuerdo en materia de autogobierno, "porque en el acuerdo con el PSOE se establece claramente que no hay derecho a veto, y para mejorar nuestro autogobierno no hay derecho a veto".

"Lo que se le da es una oportunidad para entrar y mejorar el texto incluyendo su posición. Yo escuché a Andueza decir que quieren mejorar el autogobierno, que quieren un nuevo Estatuto. Pues vamos a sentarnos en una mesa y a trabajar esas cuestiones, y luego conseguiremos sacarlo adelante en Madrid. Las ocasiones hay que aprovecharlas", ha destacado.

Asimismo, y ante la posibilidad de que EH Bildu se quede fuera de una renovación del Estatuto, Díez Antxustegi ha señalado que no lo concibe en estos momentos, y que, además, sería algo que no le gustaría.

"Nuestro principal reto es ampliar los acuerdos existentes hasta ahora en autogobierno, que sean más amplios que el que hubo cuando se aprobó el Estatuto de Gernika, y poder meter en este caso a EH Bildu. Creo que van a ser inteligentes, que van a aprovechar la oportunidad y que van a entrar, pero sin exclusividades, no nos pueden pedir exclusividad, porque no es bueno ni para el PNV, ni para EH Bildu, ni para Euskadi", ha concluido.