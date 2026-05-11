Arriola aboga por la convivencia de campeones globales y banca regional como la vasca en el sistema financiero europeo

Anton Arriola - H.BILBAO

BILBAO 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Kutxabank, Anton Arriola, ha asegurado que el futuro del sistema financiero europeo requiere una "reflexión ineludible" sobre la escala y la proximidad bancaria donde convivan campeones globales y una banca regional "con capacidades potentes como la vasca, arraigada en Euskadi, que conoce su territorio, acompaña y asesora cuando la economía aprieta o despega y da respuesta con capacidades integrales".

Arriola ha trasladado este mensaje en su intervención para abrir las XIII Jornadas Financieras Deusto Business School-Deusto Business Alumni, organizadas en colaboración con Kutxabank Investment, Finnk y Bilbao Plaza Financiera bajo el título "Modernizar para Competir: El Futuro del Sistema Financiero Europeo".

El presidente del banco vasco ha reflexionado, bajo el título "Modernización del Sistema Financiero Europeo para la Competitividad", en torno a los desafíos que se han abierto para el modelo europeo y a la necesidad de transformación integral del sector financiero.

Arriola ha considerado "particularmente relevante" ese planteamiento de convivencia en el modelo financiero europeo puesto que "Europa necesita bancos con capacidad transfronteriza, con músculo para financiar grandes transformaciones tecnológicas e industriales y competir en mercados globales pero, al mismo tiempo, requiere de bancos de proximidad, pegados a los clientes y al tejido productivo, con conocimiento profundo de las pymes y la economía real".

En ese sentido, ha precisado que, desde su perspectiva, en Europa "hay espacio y necesidad de ambos", puesto que el futuro del sistema financiero europeo necesita "abordar su transformación para competir mejor" ya que, ha añadido, "el futuro de Europa, su prosperidad, su autonomía estratégica y la sostenibilidad de su modelo económico y social se juegan en clave de competitividad".

Tras recordar que "son muchas las voces expertas las que reclaman una rápida y profunda transformación del sistema financiero para responder a la velocidad a la que el mundo compite", ha asegurado que ello requiere "depositar en nuestro sector la responsabilidad de quien ha dejado de ser un mero facilitador para convertirse en una infraestructura estratégica".

SOBERANÍA ECONÓMICA

Para Arriola, cuando una infraestructura como la financiera es "estratégica", no hay que limitarse solo a acompañar el ciclo, sino que "hay que ayudar a construirlo con un grado de integración, profundidad y resiliencia que deja de ser una cuestión técnica para convertirse en una infraestructura de soberanía económica".

"El desafío es enorme y también su urgencia", ha enfatizado, para añadir que, "si Europa no moderniza de manera integral su sistema financiero, no cerrará la brecha con Estados Unidos o China, ni en innovación, ni en productividad, ni en capacidad industrial, ni en influencia global", ha advertido.

En este punto se ha detenido en el papel del ahorro privado, del que ha dicho que tiene "una fortaleza extraordinaria" pero que una de sus sombras es el hecho de que Europa "no está convirtiendo ese ahorro en inversión productiva con la eficacia y la escala necesarias que, en buena parte, vuela a Estados Unidos".

A su entender, la fragmentación es "el gran lastre silencioso" ya que Europa ha avanzado mucho en estabilidad, supervisión y solvencia, pero sigue operando "con demasiadas fronteras internas para el capital, en un mercado que no funciona como único".

El resultado, ha subrayado, es que "las economías de escala son insuficientes, el coste de financiar crecimiento es más alto de lo que debería y la asignación de recursos termina siendo menos ágil y más conservadora de lo deseable".

Todo ello, "en un mercado bancarizado muy competitivo y eficiente, pero sin el desarrollo suficiente de otros instrumentos alternativos para financiar proyectos disruptivos o de alto riesgo".

Tras recordar que "la banca europea sostiene a familias y empresas en los momentos buenos y en los difíciles", ha remarcado que "impulsar tecnologías disruptivas, requiere de "más herramientas" y que "no se trata de sustituir al crédito bancario sino de complementarlo" ya que "un ecosistema competitivo es aquel donde una empresa puede financiarse en cada fase de su vida con instrumentos adecuados, desde el emprendimiento hasta la expansión global".

CAMBIO DE PARADIGMA

El presidente de Kutxabank ha recordado que, durante años, Europa ha priorizado la estabilidad porque se venía de crisis profundas y se necesitaba reforzar la confianza.

Sin embargo, ha subrayado, "hoy asistimos a un cambio de paradigma donde, sin renunciar a la estabilidad, debemos asumir un cambio de enfoque: sin competitividad no habrá ni sostenibilidad de nuestro nivel de riqueza ni eventualmente estabilidad tampoco".

En su opinión, ese es "el verdadero reto": "construir un marco que preserve la solvencia y la confianza, pero que esté más orientado al crecimiento productivo y al apoyo a sectores estratégicos, que permita y fomente la inversión, la escala y la innovación".

En palabras de Arriola, "construir un sistema financiero europeo más moderno para competir mejor pasa también por promover un ecosistema más ágil, tecnológico y unificado", para poder hablar de productividad, de eficiencia operativa, de nuevas capacidades de análisis y de una experiencia de cliente avanzada.

En este punto ha aludido al papel de la IA porque "va a ser, probablemente, el mayor motor y multiplicador de la productividad de nuestra generación".

Tras reconocer que el sistema financiero europea "la está abrazando" y la aplica ya en la transformación de procesos como la prevención del fraude, automatización, atención al cliente, análisis de riesgos o cumplimiento normativo, ha afirmado que "también se debe integrar en todos los sectores empresariales, desde la industria a la energía, la salud o la logística".

Sin embargo, a su entender, "en este punto, la Unión Europea se está quedando atrás por falta de inversión y de sistemas de financiación para las fases tempranas de la inversión tecnológica" algo que ha calificado de "un punto crítico y esencial para la autonomía estratégica pero también "un foco importante de riesgo" ya que, ha concluido, "la IA no es solo tecnología: es geopolítica económica y sin soberanía tecnológica, Europa dependerá de terceros en el corazón de su productividad futura".