Atutxa insiste en que la negociación PNV-PSE "avanza bien" y para el 15 o el 22 de junio puede investirse al lehendakari

La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha insistido este martes en la negociación de jeltzales y socialistas para reeditar el próximo Gobierno vasco de coalición "avanza bien" y para el 15 o el 22 de junio podría investirse a nuevo lehendakari.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Atutxa ha recordado que las comisiones negociadoras que se han constituido entre el PNV y el PSE-EE, tanto para programa como para estructura del nuevo Gobierno Vasco, "siguen trabajando y van bien".

"Hay que dar tiempo. Acaban de empezar, suelen ser muy procelosos, sobre todo en la parte de contenido, porque aunque en una primera aproximación se hace una especie de unión de los dos programas para ver los puntos en común y aquellos que son discrepantes y que puedan entrar en el programa de Gobierno, suele llevar mucho trabajo", ha manifestado.

Además, ha recordado que luego "hay que aterrizar esos temas en proyectos concretos". "Llevará todavía un tiempo y, hasta después de las elecciones europeas, va a ser difícil que dé tiempo a terminarlo", ha indicado.

Itxaso Atutxa ha señalado que "avanza bien, hay muchos papeles que van y vuelven, muchas acotaciones, y cuanto más determinas y especificas entre los partidos, más fácil le resulta después al próximo Gobierno hacer su propio programa de Gobierno". "Y, sobre todo, cuando surgen las dificultades, poder echar mano de ese acuerdo para arreglar el conflicto sobre una buena base", ha indicado.

La presidenta del BBB ha recordado que en autogobierno se han pactado las discrepancias entre jeltzales y socialistas en las dos anteriores legislaturas. En todo caso, ha recordado que el PNV tiene un acuerdo de investidura firmado con el presidente Pedro Sánchez y "deben confluir los dos acuerdos". "No podemos olvidar que el acuerdo en Madrid también determina un trabajo sobre autogobierno", ha advertido.

CARTERAS

En cuanto a las carteras que cada partido ostentará en el próximo Gobierno, ha dicho que "todo se puede negociar y se tiene que ver si las áreas que hay ahora se mantienen, se amplían o se modifican", como los macrodepartamentos que podrían "desgajarse" para crear más consejerías. "Dependerá también del acuerdo que hay de programa", ha precisado.

Itxaso Atutxa ha remarcado que aún no se ha determinado quién gestionará Osakidetza, pero PNV y PSE-EE "actuarán con corresponsabilidad". "Si compartes un programa de gobierno, lo compartes para todas las áreas. Tiene que ser un gobierno configurado por dos partidos, pero no hay dos gobiernos en uno", ha precisado.

Sobre la posibilidad de que el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, pueda ser vicelehendakari, ha explicado que "lo determina ya cada partido". "No hay ninguna imposición ni veto por ninguna parte. Los socialistas en el primer Gobierno vasco coalición, que fue el segundo de Lehendakari Urkullu, tenían a Idoia Mendia como secretaria general, que no formó parte del Gobierno", ha recordado.

En todo caso, ha recordado que en el PSE-EE "no existe bicefalia" como en el PNV y desconoce qué quiere al respecto el PSE-EE. "Andueza no lo ha dejado claro en campaña y a lo mejor se determina a partir de las áreas y los perfiles. No sé si quiere priorizar también la labor interna del partido en un momento que les ha ido bien en las elecciones", ha añadido.

En todo caso, no cree que se conozcan "hasta el ultimísimo momento" los nombres de los cargos del Ejecutivo. En este sentido, considera que Imanol Pradales será tan discreto como su antecesor Iñigo Urkullu. Se prevé, tal como explicado, que para la semana del 15 o el 22 de junio se celebre el pleno de investidura del lehendakari, para "dejar atadas muchas cosas en julio".

El futuro Gobierno, cuando se constituya, "tiene una gran labor" que hacer, según ha subrayado Atutxa, como es la de empezar a preparar los Presupuestos de 2025. "Normalmente en junio se suele llevar al Parlamento una primera aproximación para que después, a partir de octubre, poder trabajar en comisiones, presentación en el Parlamento y posibles acuerdos con otros partidos. No van a tener tiempo para relajarse", ha mantenido.

NUEVO PARLAMENTO VASCO

La próxima semana se constituirá el Parlamento Vasco con la jeltzale Bakartxo Tejeria como presidenta. "Yo creo que nadie lo ha puesto en solfa, no ha habido dudas al respecto, y creo que ahí no va a haber ningún problema para el entendimiento con el Partido Socialista", ha remarcado.

En cuanto a la Mesa del Parlamento vasco, considera que "un 2-2-1 (dos para el PNV, dos para EH Bildu y uno para el PSE-EE) es un buen reflejo de lo que hay en la Cámara" y, aunque también cree que sería una "oportunidad" para que haya "una pluralidad" en la que todos estén representados, duda que la izquierda soberanista "quiera ceder" posiciones.

No obstante, ha dicho que no solo depende de los resultados obtenidos en elecciones, sino también de los apoyos para las votaciones porque "no hay una distribución automática de la mesa" en base lo determinado en las urnas.

Tal como ha recordado, "se hace la elección por cada uno de los puestos --cinco-- y hay que votarlos", lo que precisa de "un consenso previo por parte de los partidos". "Todo se puede dar", ha resaltado, para apuntar que ya habido llamadas entre partidos para ello.

La dirigente jeltzale ha considerado que el próximo Gobierno y su lehendakari intentarán también "acuerdos más amplios" en la Cámara, más allá de la mayoría absoluta de jeltzales y socialistas.

"El tema del nuevo estatus o del nuevo Estatuto será posiblemente uno de ellos a trabajar, porque ya venimos a hacer un trabajo muy importante en legislaturas anteriores; trabajo del que, después de un acuerdo sobre las bases, quien más se sale es EH Bildu", ha manifestado.

Itxaso Atutxa ha dicho que a ella le gustaría ver a EH Bildu "en Madrid más defensora de los parámetros del autogobierno en algunas leyes que están definiendo una erosión del autogobierno vasco con leyes básicas". "Y no solo no lo veo, sino que lo hemos denunciado muchas veces. Hay muchas formas de trabajar conjuntamente a favor del autogobierno y es algo que el PNV no olvida nunca, siempre lo tiene sobre la mesa, no solo cuando trabajamos aquí", ha especificado.

Sobre los contactos con el Gobierno del Estado para las transferencias pendientes, ha recordado que el Gobierno saliente "no ha parado de trabajar" para ello. "Esperamos que los ministerios sigan trabajando con los departamentos del Gobierno vasco en la misma línea y que se dejen un poquito de ruidos", ha reclamado.

ELECCIONES CATALANAS

Tras afirmar que siguen "con mucho interés" las elecciones catalanas y confiar en que Junts obtenga buen resultado, ha manifestado que "pinta difícil" el día siguiente de los comicios porque pueden no dar los números para formar gobierno. Además, ha puntualizado que "las alianzas en Cataluña van a determinar también el sostenimiento o no del Gobierno en Madrid".

"Cada uno de los votos va a ser necesario para que Sánchez pueda mantenerse, también los de los catalanes. Hablo de Junts, pero también de ERC, a quien se le augura un resultado difícil", ha remarcado.

También ha dicho que los catalanes "tienen un sistema de elección del presidente complicado", diferente al vasco. Además, ha dicho que, aunque ya no se duda de quién vencerá en las elecciones (al candidato del PSC, Salvador Illa, le ven ganador todas las encuestas), ha recordado que "se pueden ganar unas elecciones, pero gobernar y conseguir un consenso suficiente es otra cosa", ha avisado, para señalar que podría haber unas segundas elecciones.