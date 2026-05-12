Autobuses de Tubos Reunidos llevan a la planta de Amurrio a trabajadores contrarios a la huelga indefinida

Trabajadores de Tubos Reunidos - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Tres autobuses de Tubos Reunidos han trasladado a primera hora de este martes al interior de la planta de Amurrio a alrededor de 80 trabajadores del turno de mañana contrarios a la huelga indefinida, que el pasado 7 mayo votaron a favor de su desconvocatoria, una decisión a la que se opone la mayoría del comité que conforman ELA, LAB y ESK.

La asamblea fue impulsada por un grupo de trabajadores que recabaron un 25% de firmas para poder convocar esa asamblea, si bien esa mayoría del comité no dio por válida la convocatoria y no asistieron a la misma, mientras CCOO y UGT apoyaron que la plantilla se pronunciase sobre si quería o no continuar con la huelga indefinida, que se mantiene en la planta de Amurrio desde mediados de marzo.

En esa asamblea, hubo 232 votos a favor de su desconvocatoria, una abstención y otro en contra, de un total de 234 sufragios emitidos por parte de los trabajadores.

Tras esta decisión, la empresa anunció que, a partir este martes, pondría a disposición de la plantilla autobuses para acceder a la empresa "en condiciones de seguridad", después de que hubiera recibido diversas consultas y solicitudes para entrar a trabajar en Amurrio pero garantizando "su seguridad e integridad personal".

Fuentes de la empresa han señalado que han sido alrededor de 80 los trabajadores del turno de mañana que han accedido al interior de la planta, tanto de fábrica como personal de oficina.

En concreto, para llevar a los trabajadores de fábrica ha habido dos autobuses a las 5.40 horas y otro a las 8.00 horas para los de oficina.

Los autocares han partido de Bizkaia, ya que hay trabajadores que residen en este Territorio pero trabajan en Amurrio, tras el cierre que se produjo de la acería de Trapagaran. Los autobuses, escoltados por la Ertzaintza, han realizado dos paradas en Bizkaia y dos en Álava.

Fuentes de la empresa han destacado que, aunque no se puede desarrollar la actividad con normalidad, con la entrada de trabajadores que se ha producido, se puede empezar a arrancar esa actividad y también ir desarrollando otras tareas, ya que también disponen en la planta de producto acabado.

Asimismo, están previstos nuevos autobuses a lo largo del día para trasladar a los trabajadores del turno de tarde y de noche que no quieran secundar la huelga.

Por su parte, fuentes de UGT han señalado que la entrada de los trabajadores se ha desarrollado con normalidad y, aunque había piquetes en las inmediaciones de la planta de Amurrio no se han producido incidentes.