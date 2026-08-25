Ayuntamiento de Irun (Gipuzkoa) muestra su repulsa ante la última agresión machista registrada en la localidad

Archivo - Ayuntamiento de Irun - AYUNTAMIENTO DE IRUN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Irun ha mostrado su "más enérgica repulsa" ante la última presunta agresión machista registrada en este municipio el pasado lunes.

En un comunicado, la Comisión de Igualdad del Consistorio irundarra ha trasladado también su "apoyo y cercanía hacia la víctima y su entorno, poniendo a su disposición la información y los recursos municipales que requiera para acompañarla en su proceso de recuperación y reparación".

Un hombre de 40 años de edad ha sido detenido en Irun, acusado de una supuesta agresión sexual cometida contra una mujer en un local de alterne de la localidad fronteriza y golpear a otra que intentó ayudar a la víctima.

La Comisión de Igualdad del Ayuntamiento irundarra ha activado el Protocolo de atención y coordinación interinstitucional en materia de violencia machista contra las mujeres con el fin de "valorar la información recabada y asegurar la coordinación necesaria para ofrecer la atención adecuada a las víctimas y/o su entorno".

Además, ha manifestado "la voluntad institucional inequívoca de no tolerar por más tiempo ninguna violación de los Derechos Humanos de las mujeres" y, por otra, "ofrecer un canal al conjunto de la ciudadanía para que pueda expresar su repulsa ante todos los hechos violentos que atentan contra la libertad de las mujeres agredidas y en última instancia, contra los derechos de todas las mujeres".

"La violencia contra las mujeres tiene agresores y víctimas individuales, pero obedece a un problema estructural que tiene como objetivo perpetuar el control y dominio sobre las mujeres", ha recordado.

Además, ha incidido en que "esta violencia no es el resultado de hechos aislados ni de sucesos que no tienen explicación", sino que "es la consecuencia más grave y extrema de una socialización sostenida sobre prejuicios de género que crea el caldo de cultivo para que se reproduzca un orden social que mantiene a las mujeres en posiciones de desigualdad material, precarizando especialmente sus vidas, e impidiendo que se las reconozca como ciudadanas en igualdad con los hombres, haciendo efectivos sus derechos más elementales".

Desde el Ayuntamiento Irun, a través de la Comisión de Igualdad, no cejarán en el empeño de "seguir impulsando cuantas medidas sean necesarias para responder a un problema social que atenta contra las bases de nuestra convivencia democrática", lo cual pasa, entre otras cosas, por "facilitar e impulsar los canales que permitan que las vecinas y vecinos de Irun denuncien y respondan de manera contundente a cualquier agresión contra las mujeres, así como por asumir como responsabilidad colectiva contribuir a su recuperación y reparación, limitar socialmente la capacidad de las agresiones para generar miedo en el conjunto de las mujeres dotándolas de herramientas para hacerles frente" y entendiendo los agresores que "sus actos no quedan impunes y tienen consecuencias".