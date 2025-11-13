Ayuntamiento licitará las obras del edificio Pescadería de La Bretxa por 11,7 millones de euros

SAN SEBASTIÁN, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián licitará próximamente las obras del edificio de Pescadería, aprobada hoy por el Consejo de Administración de Fomento de San Sebastián, con un presupuesto de 11,7 millones de euros.

Así lo ha dado a conocer la edil donostiarra concejala de Economía y Empleo Local de San Sebastián, Ane Oyarbide, que ha ha indicado que la Bretxa "avanza en su transformación con la licitación de las obras del edificio de Pescadería".

"Tras poco más de un año al frente de la concesión, la entidad municipal ha consolidado el funcionamiento del conjunto, negociando los contratos con arrendatarios, impulsado nuevas obras y licitaciones, y sentando las bases del futuro Nuevo Mercado de La Bretxa, que combinará actividad comercial, formación, innovación y gastronomía, reforzando el carácter público y social del espacio", ha afirmado.

También ha recordado que, desde septiembre de 2024, Fomento de San Sebastián gestiona La Bretxa gracias a la concesión otorgada por el Ayuntamiento y en estos 14 meses "se ha consolidado una gestión integral del equipamiento, con la regularización de servicios existentes y la contratación de servicios esenciales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, gestión de residuos, seguros o suministros".

Según ha detallado, "las reparaciones más urgentes acometidas han sido las escaleras mecánicas del Mercado, el sistema de bombeo de aguas fecales, la puesta a punto del sistema de extinción de incendios o las cámaras de seguridad".

Oyarbide ha añadido que "entre las actuaciones más relevantes del último año destaca la finalización, el pasado mes de julio, de la obra de acondicionamiento del túnel del edificio Arkoak, con una inversión de 615.000 euros y que permitió la apertura del nuevo gimnasio" y está en curso "la intervención en la fachada norte del edificio Arkoak, la que da a la plaza, cuyo coste previsto de 545.000 euros y que quedará terminada a finales de noviembre".

Según ha avanzado, "el siguiente hito es la licitación de las obras del edificio de Pescadería, aprobada hoy por el Consejo de Administración de Fomento de San Sebastián, con un presupuesto de 11,7 millones de euros", actuación que "completa la renovación integral del complejo, con una configuración de mercado que incorpora asentadores que vienen de planta sótano y puestos renovados para baserritarras".

Oyarbide ha recordado que "este es un proyecto complejo, que requiere un trabajo intenso y meticuloso", pero que "avanza con paso firme, con una hoja de ruta clara que culminará con la recuperación integral de este espacio histórico, devolviendo a la ciudad un mercado de La Bretxa más moderno, cercano y accesible, sin perder su carácter tradicional".

CINCO FASES

Según ha señalado, el proyecto de Pescadería se desarrollará "en cinco fases de actuación, que permitirán transformar progresivamente el conjunto y devolver la plaza de La Bretxa a la ciudadanía".

"La primera actuará sobre el nuevo acceso desde la plaza, sustituyendo el acceso desde el actual 'tupper' y conectando el edificio con el gimnasio, el futuro local de Lidl y el pasillo hacia el parking del Boulevard", ha señalado.

Además, ha apuntado que en la segunda "se habilitará el nuevo mercado en la planta baja, con 25 puestos para asentadores" y "se distinguirá una zona para pescaderías y una zona específica para baserritarras y producto local". "Las siguientes fases contemplan la cubrición y reurbanización de la plaza, con la reubicación de kioscos, la mejora de la iluminación y la renovación de las conexiones urbanas", ha apuntado.

Por último, el sótano se destinará a la reubicación del supermercado Lidl y contará con bodegas, servicios e instalaciones generales para el mercado, además de un nuevo acceso de carga y descarga por la calle Iñigo.

CALENDARIO

En cuanto al calendario previsto para las obras, las obras del acceso desde la plaza se prevé que duren "hasta mediados de 2026"; las de la planta de mercado durarán "seis meses, hasta otoño de 2026"; y las de la plaza "hasta inicios de 2027".

La edil ha añadido que los trabajos del sótano se prevé duren "hasta otoño de 2027" y, en paralelo, "Lidl ejecutará su obra privada, de ampliación de superficie, que finalizará también en otoño de 2027".

"El proyecto de ejecución del denominado espacio de oportunidad, ubicado en la primera planta, se encuentra actualmente en redacción y este trabajo finalizará a inicios de 2026", ha indicado. Tras su aprobación, se procederá a licitar la obra.

Por otro lado, ha añadido que "Fomento de San Sebastián ha completado la firma de los contratos con los arrendatarios del edificio Arkoak y del sótano, entre ellos Arenal, Forum Sport, McDonald's, Miniso, Sicos, Fitness Park y Lidl".

Asimismo, ha apuntado que "se han mantenido negociaciones con los kioscos del tupper-plaza para su nueva ubicación y con la Asociación de Asentadores, con la que se ha trabajado en la definición de espacios, equipamientos y condiciones de los nuevos puestos del mercado".

FUTURO MERCADO

En cuanto al futuro mercado de La Bretxa, Oyarbide ha señaldo que contará con cuatro accesos principales (Plaza Bretxa, Aldamar Kalea, San Juan Kalea e Iñigo Kalea) y espacios diferenciados para asentadores, pescaderías y baserritarras.

"La planta sótano albergará almacenes, obradores y servicios complementarios; la primera planta acogerá un espacio de usos mixtos, para prestar servicios al mercado y un espacio de formación en oficios y dinamización de eventos vinculados al producto local y al mercado tradicional", ha añadido.

Según ha apuntado, será "un espacio polivalente concebido como parte de un proyecto de impacto social que generará oportunidades en ámbitos como la formación, el empleo y el emprendimiento".