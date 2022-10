Azpiazu, dispuesto a pactar el Presupuesto vasco "con todos" los partidos y "sin preferencias"

VITORIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha mostrado su disposición a pactar el próximo Presupuesto vasco "con todos" los grupos políticos, sin "preferencias", pese a que el Gobierno lo podría "hacer solo", con su mayoría absoluta.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que este martes ha aprobado el proyecto de Presupuestos de Euskadi para 2023, ha afirmado que el cumplimiento del acuerdo con EH Bildu, que se abstuvo en la votación de las Cuentas del presente año, está siendo "estricto y escrupuloso".

"En ese sentido, no creo que puedan tener ninguna pega respecto a que el Gobierno ha cumplido o no. Creo que hemos cumplido, estamos cumpliendo, hemos tenido reuniones periódicas, se ha dado cuenta sobrada de los que estamos haciendo y no nos han trasladado nada que no sea satisfacción", ha manifestado.

Preguntado si, por ello, la coalición soberanista sería el socio 'preferente' para acordar el próximo Presupuesto, ha asegurado que no tiene "preferencias". "Tengo abierta la comunicación con todos los grupos parlamentarios", ha puntualizado.

"PACTAR CON TODOS"

El consejero ha recordado que el proyecto de Cuestas es "social e impulsa la actividad económica, con crecimientos importantes en la inversión y en la innovación". "Creo que es un proyecto que merece ser aprobado", ha dicho.

Por ello, ha asegurado que lo ofrecerá "al conjunto de las fuerzas políticas" para intentar llagar a acuerdos. "Veremos cuál es la disposición. Nosotros estamos dispuestos a pactar con todos", ha dicho.

Pedro Azpiazu ha recordado que el Ejecutivo Vasco cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento y podría sacar adelante las Cuentas en solitario. "Tenemos mayoría absoluta, lo podríamos hacer solos, pero estamos dispuestos a pactar con todos y a hablar. Veremos a ver cuál es el resultado", ha concluido.