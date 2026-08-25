Bandera roja en Las Arenas, Toña, San Antonio, Isuntza y Karraspio y baño permitido en el resto de playas de Bizkaia

Archivo - Bañistas en una playa vizcaína - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este martes en las playas de Las Arenas, Toña, San Antonio, Isuntza y Karraspio, por lo que el baño está prohibido, mientras se permite el acceso al agua en el resto de playas de Bizkaia.

Según ha informado la Cruz Roja, exhiben bandera verde, de baño libre, Ereaga, Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Aritzatxu, Laida, Ea, Ogela y Arrigorri.

Mientras, se recomienda bañarse con precaución en La Arena, Gorrondatxe, Barinatxe, Arrietara-Atxabiribil, Bakio, Laidatxu y Laga, todas ellas con bandera amarilla.

Pasadas las 11.00 horas, el agua se encontraba a 22 grados, al igual que la temperatura ambiente. La bajamar se ha registrado a las 10.00 horas y la pleamar se producirá a las 16.10 horas.