Baño prohibido en Ereaga, Toña, San Antonio, Isuntza y Karraspio y permitido en el resto de playas de Bizkaia

Archivo - Playa de Ereaga, en Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja, de baño prohibido, ondea este miércoles en las playas de en Ereaga, Toña, San Antonio, Isuntza y Karraspio, mientras está permitido el acceso al agua en el resto de arenales de Bizkaia.

Según ha informado la Cruz Roja de Bizkaia, el baño es libre en La Arana, Arrigunaga, Gorrondatxe, Barinatxe, Arrietara-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Laidatxu, Laida, Laga, Ea Ogela y Arrigorri, todas ellas con bandera verde. Tan solo en una playa vizcaína, Las Arenas, ondea la bandera amarilla, que permite meterse al agua con precaución.

Pasadas las 11.00 horas, la temperatura del agua era de 22 grados y de 24 la ambiental. La bajamar se ha producido a las 10.30 horas y la pleamar llegará a las 16.45 horas.