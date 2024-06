Belarra llama a PSOE a sumarse a defender la amnistía ante los "reaccionarios atrincherados en el Poder Judicial"

Exige a Puente que "pare" al barco 'Vertom Odette' y verifique que no lleva armas para "masacrar a niños palestinos"



BILBAO, 4 Jun. (EUROPA PRESS

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha realizado este martes un llamamiento al PSOE a sumarse al "bloque progresista y plurinacional" en defensa de la Ley de Amnistía para hacer frente a "los sectores reaccionarios atrincherados en el Poder Judicial" que "sacará a jugar" el PP para impedir la aplicación de la norma.

Belarra ha hecho este emplazamiento a los socialistas para que no hagan con la amnistía "lo que hizo con la 'Ley del solo sí es sí'" en un acto político celebrado en la Plaza de las Mujeres de Bilbao, en el que también han participado la coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido; el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde; el miembro de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Bizkaia Richar Vaquero y la portavoz en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Garbiñe Ruiz.

La líder de la formación morada ha acusado al actual Gobierno de España de simplemente "calentar el sillón" porque "no gobierna" ni saca adelante "ni una sola medida social" porque, "cuando le quitas el motor a un coche, no funciona". "Y el motor del Gobierno era Podemos", ha asegurado.

Ione Belarra ha vuelto a censurar al presidente Pedro Sánchez que suspendiera su agenda durante cinco días para realizar una reflexión y denunciar "los grandes problemas que tiene la democracia" en el Estado, "que son muchos", para luego plantear "el total de cero propuestas para resolverlos".

Ante ello, ha mandado "un mensaje al bloque democrático y plurinacional que ha hecho posible la Ley de Amnistía" para que no permita que ocurra con esta norma "lo que pasó con la Ley de solo sí es sí".

En este sentido, ha avisado de las advertencias del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre "la ofensiva judicial" que hará frente a la amnistía. "La derecha va a sacar a jugar al jugador número 12, a los sectores reaccionarios atrincherados en el Poder Judicial, y hay que señalarlo, hay que decirlo claro, la Ley no está mal hecha", ha añadido.

Según ha avisado, "pueden ser los jueces, los sectores reaccionarios del Poder Judicial, quienes impidan una Ley de Amnistía, que está pensada no para el señor Puigdemont, no para los líderes independentistas", sino "para la gente de abajo, para la gente cuyo único delito fue intentar votar", y para "gente como Adri", el activista al que la Fiscalía pide nueve años de cárcel por delito de odio tras llamar 'fascista' a un policía que se manifestaba con el sindicato policial Jusapol. "Su único delito es ser antifascista", ha asegurado.

Belarra ha llamado a la unidad para "hacer frente a la ofensiva judicial que va a venir", y ha reclamado al PSOE que "no haga como hizo con Irene Montero (exministra de Igualdad) - " y se sume la defensa conjunta de la Ley de Amnistía "frente a la ofensiva judicial".

PAZ

Ione Belarra ha pedido el voto para la cabeza de lista de Podemos a las elecciones del próximo domingo, Irene Montero, "que va a ser la voz de la paz, del feminismo y los derechos sociales en Europa". "Nos jugamos si seguimos construyendo una Europa de la guerra, una Europa que profundice en una economía de guerra", ha añadido.

Tras alertar de que "cada euro que va a un tanque, a munición, a armas, es un euro que se le retira a la sanidad o la educación pública", ha criticado que "la economía de guerra" significa "recortes, sufrimiento para la gente".

"El PSOE, en la presidencia europea, acordó ya con el resto de estados miembros volver a poner en pie los recortes, las reglas fiscales, 15.000 millones de euros de ajuste para nuestro país este mismo año", ha subrayado.

A su juicio, los conflictos bélicos van a ser "la excusa" para la vuelta a los recortes y para que "la extrema derecha entre al corazón de mando de la Comisión Europea". "No lo podemos permitir", ha aseverado.

Belarra ha instado a "construir una Europa de paz y eso no tiene nada de naif", y ha indicado que "la escalada bélica solo ha servido para beneficiar a las empresas armamentísticas de Estados Unidos y fortalecer la posición negociadora de Putin".

"En este momento se está utilizando material militar europeo para atacar, eso que nos dijeron que nunca se iba a poder hacer. Nos dijeron que íbamos a mandar material defensivo, luego fue ofensivo, después se está utilizando el armamento para atacar. ¿Y qué va a ser lo siguiente?. Ya lo sabemos, lo está diciendo el señor Macron, mandar soldados españoles, franceses, portugueses e italianos a combatir en Ucrania por los Estados Unidos", ha censurado, para apelar a "frenar la escalada militar con paz, con diplomacia".

"EXTERMINIO DE LOS PALESTINOS"

Además, ha instado a "frenar el peor genocidio del siglo XXI", cuando "se está masacrando, exterminando a un pueblo con la complicidad" de Europa y España, "porque la inacción, el inmovilismo, la pasividad en este momento es complicidad con el genocidio".

Para la secretaria general de la formación morada, es necesario que haya "un gobierno que se tome en serio la lucha contra el genocidio y que pare los pies a Netanyahu". Según ha asegurado, "se están usando armas químicas, armas prohibidas" por parte de Israel, en lo que suponen "crímenes de guerra".

"Son tres armas las que está usando: el hambre, los bombardeos y las enfermedades con ánimo genocida, de acabar con todo un pueblo. Gaza es en este momento un laboratorio de pruebas. Lo van a hacer primero a los palestinos y palestinas, pero después a cualquier población del sur, que le sobra al capitalismo. Si no paramos ahora la barbarie, nos va a arrastrar con ellos", ha reiterado.

Ione Belarra se ha preguntado cómo es posible que España haya roto relaciones diplomáticas con Argentina "por unos insultos, de verdad repugnantes a la mujer del presidente del Gobierno, pero que después de más de 35.000 muertos inocentes en Palestina", y no las hayan roto con Israel. "Es indecente", ha apostillado.

Belarra también ha cuestionado "cómo es posible que el Estado español siga "comprando, vendiendo y permitiendo el tránsito de armas con destino a Israel", para avisar de que, en este momento, ya está en aguas españolas el barco 'Vertom Odette', "sospechoso de llevar armas a Israel para cometer un genocidio" y el Gobierno de España "no está moviendo un dedo para pararlo".

A su juicio, es una "vergüenza", y ha clamado: "No en nuestro nombre y no con nuestro silencio". En esta línea, ha dicho al ministro de Transporte, Óscar Puente, que "pare e inspeccione esa carga, y asegúrese de que no son armas que se van a utilizar para masacrar a niños y niñas palestinos". "Es usted ministro, tómese en serio su tarea y trabaje, que es lo que tiene que hacer", le ha emplazado.

LEY DE MEDIOS

Ante los emplazamientos del PSOE a frenar a la extrema derecha, ha apuntado que una solución es la Ley de medios, para que cada vez que "extiendan un bulo, se tenga que "reparar". A su juicio, a la extrema derecha se le frena "garantizando derechos, evitando que extiendan su odio, sus mentiras a través de los medios, y señalando a los periodistas corruptos que cada día desde sus tribunas mienten a la gente".

Además, ha dicho que el problema en España con la vivienda es el de la especulación y que los fonso buitre internacionales "roban a manos llenas", mientras que "nadie le para los pies". "Al contrario, el señor Puente les pone una alfombra roja y se alegra mucho de que inviertan en España", ha criticado.

Por último, en su discurso, ha recordado el décimo aniversario de la abdicación de Juan Carlos I, al que se ha referido como "un ladrón y un corrupto", y ha instado a "todos a dejarse la piel" para que Felipe VI sea "el último Rey" y la princesa Leonor "no reine nunca" porque se necesita construir "una república plurinacional desde el respeto entre los pueblos, no desde la confrontación".