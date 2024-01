Bilbao Bizkaia se ofertará en Fitur a través de grandes citas deportivas y culturales, y el turismo de naturaleza

Apuestan por la sostenibilidad, la digitalización y la innovación como elementos clave para la atracción de visitantes



BILBAO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao promocionarán el destino Bilbao Bizkaia en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), que dará inicio el 24 de enero en Madrid, y en la que destacarán los escenarios de naturaleza, las rutas en bicicleta y y la citas con grandes eventos culturales y deportivos, entre ellos la final de la UEFA Champions League Femenina.

Desde el día 24 al 28 de este mes, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao compartirán espacio y presencia en la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Europa, y presentarán los nuevos productos turísticos de Bilbao Bizkaia.

Por parte de la institución foral acudirán la diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo, Sonia Pérez, y la directora de Turismo de Bizkaia, Leire Sáez, mientras el concejal del Área de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, Xabier Ochandiano, lo hará en nombre de Ayuntamiento de Bilbao.

Con la vista puesta en 2024, ambas instituciones "pondrán en valor algunas de sus ofertas turísticas "de reclamo", en las que tienen mayor protagonismo eventos de ciudad, como la final de la UEFA Champions League Femenina, y el turismo de Naturaleza. "Los montes y los valles, los pueblos, el patrimonio cultural, la gastronomía, las actividades o la identidad del interior de Bizkaia serán el principal reclamo del Territorio para esta edición", según han destacado.

Sonia Pérez, que se encargará de presentar los nuevos productos turísticos de Bizkaia, ofertará, tanto a profesionales del sector, como a los asistentes que se animen a visitar los mostradores de Bilbao Bizkaia.

Incluidos en la Estrategia de Turismo 2030, aparecen dos productos turísticos "ligados directamente con el interior del Territorio de Bizkaia". Según la institución foral, los Parques Naturales, y la Naturaleza y Paisajes son "el resultado de una conceptualización, estructuración y una formulación estratégica entre todos los entes de gestión turística que integran el interior de Bizkaia".

El objetivo es, según han adelantado, "consolidar el turismo de interior desarrollando una oferta competitiva entre agentes públicos y privados del sector turístico apostando por la sostenibilidad medioambiental, social y económica".

Además, en Fitur se presentará un catálogo con los espacios protegidos, las cumbres y la posibilidad de practicar Ecoturismo. Se trata de "una invitación a disfrutar de Gorbeia, Urkiola o Armañón de forma responsable".

Por otro lado, se oferta a los turistas una propuesta para "la acción" mediante el descubrimiento de los diferentes miradores, la realización de senderismo "conociendo las vías verdes o el Camino de Santiago". También se harán propuestas para disfrutar de los pueblos y paisajes pintorescos, o de iniciativa de salud y bienestar.

La Diputación propondrá "otra forma de conocer Bizkaia", a través de los paseos en bicicleta. Con este objetivo, ha elaborado un catálogo con 16 rutas para realizar en bici por todo el territorio: costa, interior y metrópoli.

Se trata de un producto "muy dirigido a las personas que buscan destinos con una motivación concreta" por lo que las rutas no solo destacan "todos aquellos recursos turísticos que son de obligada visita" sino que también se ofrece información sobre servicios auxiliares "por si ocurre algún imprevisto con la bicicleta".

THE PLACE TO BE: LOS GRANDES EVENTOS

Bilbao Bizkaia también se promocionará en Fitur como "destino para acoger y disfrutar de eventos culturales". Por ello, el concejal Xabier Ochandiano presentará "un amplio catálogo de ofertas variadas" en el que destacan "los recursos turísticos asociados a los eventos" y ofrece "una experiencia turística global con una propuesta atractiva y competitiva a nivel internacional".

Entre los "principales atractivos" de este año, figura la Final de la UEFA Women's Champions League, que se celebrará en San Mamés el 25 de mayo, "una final histórica y el acontecimiento futbolístico femenino más importante de Europa". Según el Ayuntamiento, es "un evento internacional de primera línea" que, además, "refrendará el irrenunciable valor de la igualdad entre hombres y mujeres en un entorno, en el que se fusionan tradición y modernidad en un ambiente siempre deportivo y festivo".

Bilbao Bizkaia cuenta con otra "batería de propuestas ya conocidas" en la que figuran el Bilbao BBK Live, el Bilbao Blues Festival, BBK Bilbao Music Legends Fest y el certamen BIME 2024.

A estos festivales, que se celebrarán en Bilbao, se sumarán citas de cine "de talla internacional" como ZINEBI, Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje, que cumplirá en noviembre su 66 edición; el programa de cine fantástico FANT o Zinegoak, festival de cine y artes escénicas LGTBIQ+.

La oferta no se olvida de las diferentes exposiciones artísticas de las que se puede disfrutar tanto en el Museo Guggenheim Bilbao como en el Museo de Bellas Artes, y los "numerosos reclamos turísticos o fiestas locales imposibles de encontrar en ningún otro destino".

Para recoger toda esta "variada oferta" se ha elaborado un catálogo bajo el título genérico "The Place to BE. 2024. Territorio en el que ganar", que incluye la programación del panorama musical (Music), los eventos deportivos (Sports), las citas y fiestas más tradicionales y arraigadas (Be basque), el arte en sus diversas muestras (Arts), el cine con mayúsculas (Cinema) y los diferentes festivales (On Stage). También se plasman distintas iniciativas o visitas (A good Idea!) a diferentes propuestas y lugares de interés de Bilbao y Bizkaia.

DATOS DE RÉCORD

Bilbao Bizkaia presenta sus novedades en Fitur tras un 2023 en el que se superaron los registros de entradas y pernoctaciones previas y en el que Bilbao alcanzó "la mayor afluencia de visitantes de su historia". Entre enero y noviembre de 2023, según el Eustat, la capital vizcaína recibió la visita de 1.149.698 turistas, un 21,4% más que en 2019, año previo a la pandemia, y aporta el 66,8% de las visitas al total de Bizkaia.

Según los impulsores de Bilbao Bizkaia, "las recuperaciones de grandes eventos con amplia repercusión internacional han vuelto a situar a Bilbao como referencia turística a nivel mundial" y, además, "se ha constatado un creciente interés de los turistas por conocer otras zonas de Bizkaia".

El perfil del turista que visita Bilbao y Bizkaia tiene una media de 47,2 años, viaja en pareja, dispone de un nivel de renta medio y se decanta por un alojamiento tradicional. Respecto a las actividades, más del 95% optan por las culturales y gastronómicas, y ofrecen una valoración del destino del 8,27.

Estos mismos datos reseñan también que Bilbao se "destaca como líder en el turismo cultural y creativo", con un 25,7% del consumo turístico cultural de Euskadi.

Fitur es el punto de encuentro global para los profesionales del turismo y la feria líder para los mercados receptivos y emisores. La edición 2023 superó sus mejores expectativas con un total de 222.000 asistentes, casi el doble que en 2022.

En esta edición de 2024, según datos de la propia Feria, participarán más de 8.500 empresas expositoras y se han inscrito más de 136.000 profesionales para esta edición que ocupa ocho pabellones del Ifema de Madrid, donde se podrá acceder a la oferta turística de más de 130 países.

Bilbao Bizkaia estará presente en esta cita internacional en respuesta a su Estrategia Turismo 2030, cuyos objetivos "pasan por la sostenibilidad, la digitalización y la innovación como elementos clave para la atracción de visitantes y el desarrollo de un sector más competitivo y respetuoso con el entorno que redunde en el bienestar de todas las personas".