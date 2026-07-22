Bilbao y Gobierno Vasco firman un protocolo para impulsar la Ría como gran espacio de encuentro, ocio y motor económico

Barco turístico en la Ría de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco han firmado este miércoles un protocolo de intenciones que permitirá a ambas administraciones colaborar e impulsar proyectos y actividades en el entorno del Nervión-Ibaizabal a su paso por la Villa, con el objetivo de recuperar espacios, fomentar un ocio sostenible y consolidar la Ría como eje estratégico de encuentro, actividad y desarrollo para la Villa.

El acuerdo, suscrito por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, establece un marco de trabajo conjunto para coordinar, analizar y promover iniciativas que contribuyan a activar este espacio estratégico para la ciudad, reforzando su papel como lugar de encuentro, ocio, actividad cultural, práctica deportiva y desarrollo económico, dentro de un modelo equilibrado.

La firma del protocolo responde, tal como ha señalado el alcalde, "a la voluntad compartida de ambas instituciones de seguir avanzando en la transformación sostenible de Bilbao, en un momento especialmente relevante para el entorno de la Ría debido al desarrollo de nuevos proyectos urbanos en ámbitos como Zorrotzaurre, Olabega y Punta Zorrotza".

Aburto ha destacado que la Ría "es mucho más que un espacio físico que atraviesa nuestra villa, un eje transversal, es un elemento esencial de nuestra identidad". "La ría es memoria, porque en sus orillas se forjó el carácter industrial y emprendedor de nuestra villa, y es también presente porque sigue siendo un eje vertebrador de nuestra actividad y también de nuestra vida urbana", ha subrayado.

En esa línea, ha asegurado que la Ría "es también y, sobre todo, futuro". Durante las últimas décadas, ha señalado que Bilbao ha protagonizado "una importante transformación urbana, económica y social y, en ese proceso, la Ría ha sido siempre el gran hilo conductor de nuestra evolución".

"Allí donde antes existían espacios industriales en desuso, hoy encontramos nuevos ámbitos de actividad, de cultura, de innovación, de convivencia y de calidad de vida", ha apuntado, para advertir que la transformación de la Ría, "lo mismo que la transformación de Bilbao, no es una tarea concluida".

En esa línea, ha resaltado que Bilbao está "en un momento especialmente relevante para seguir avanzando" tanto en la transformación de la villa como de la Ría. Así, ha dicho que los desarrollos de Zorrozaurre, de Punta Zorroza y "otros proyectos estratégicos nos ofrecen una oportunidad extraordinaria para reforzar la relación entre la villa y la Ría".

Por eso, ha asegurado, el protocolo firmado hoy es importante, porque "nos dota de un marco estable de colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco para coordinar esfuerzos, compartir conocimiento e impulsar iniciativas que permitan aprovechar todo el potencial de ese espacio único que es la Ría de Bilbao".

Juan Mari Aburto se ha mostrado convencido de que este trabajo "conjunto permitirá seguir consolidando la Ría, nuestra Ría, como uno de los principales activos ambientales, sociales y económicos de nuestra villa".

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Por su parte, Amaia Barredo ha indicado que este protocolo refleja una forma de trabajar "basada en la colaboración entre instituciones para generar oportunidades". "Hoy firmamos un protocolo que establece un marco estable para cooperar entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao en impulsar conjuntamente todos los proyectos destinados a dinamizar la cuenca del Nervión-Izaizabal a su paso por la Villa", ha destacado.

Barredo ha dicho que "puede parecer un documento administrativo, pero, en realidad, representa mucho más, una manera diferente de entender la gestión de nuestro litoral".

Tras destacar que Euskadi es "un país profundamente ligado al mar" y su litoral "concentra en un mismo espacio actividad económica, puertos, pesca, industria, deporte, cultura, turismo y espacios naturales de enorme valor", ha dicho que esto exige "una gestión equilibrada, moderna, sostenible y cercana".

En ese sentido, ha señalado que el traspaso al Gobierno Vasco de la competencia de la ordenación y gestión del litoral ha permitido "abrir una nueva etapa, que queremos ejercer desde luego desde la cercanía, con competencias desde la proximidad, desde el conocimiento del territorio y, sobre todo, desde la colaboración entre quienes mejor conocemos el ámbito sobre el que tenemos que informar y tramitar proyectos".

Por eso, ha afirmado que los ayuntamientos son unos "aliados imprescindibles" porque "nadie mejor que un ayuntamiento conoce lo que pasa en su entorno, en su uso cotidiano, las necesidades que tiene su ciudadanía y las oportunidades que le ofrece el municipio también a sus ciudadanos".

Además, ha afirmado que no están firmando "un catálogo cerrado de actuaciones, sino creando una herramienta que nos va a permitir analizar conjuntamente proyectos, compartir también información, coordinar nuestros recursos, agilizar los procedimientos y evaluar de una manera conjunta todas las iniciativas que puedan contribuir a revitalizar este espacio estratégico para Bilbao".

El objetivo, ha apuntado, es "recuperar espacios que a día de hoy están sin uso, habilitar nuevos usos, también compatibles, y reforzar la relación de las personas con la Ría". Por ello, ha dicho que este protocolo va a ser "el primero de muchos instrumentos de colaboración que vamos a ir desarrollando con los municipios costeros de Euskadi" para "construir una red de cooperación que nos permita gestionar nuestro litoral con una visión común, aprovechando todas las oportunidades y garantizando al mismo tiempo la conservación del medio ambiente".

UN NUEVO IMPULSO PARA LA ACTIVACIÓN DE LA RÍA

El protocolo contempla la coordinación de proyectos de activación y de eventos culturales, deportivos, de promoción, servicios y dinamización que se desarrollen en el dominio público marítimo-terrestre de la cuenca Nervión-Ibaizabal en Bilbao.

Entre los objetivos compartidos, destacan el fortalecimiento de un modelo de ocio sostenible, la promoción de la actividad social y económica, la recuperación de espacios infrautilizados para nuevos usos ciudadanos y la consolidación de Bilbao como una ciudad de referencia vinculada a su Ría.

Asimismo, ambas instituciones se comprometen a compartir información, coordinar recursos, evaluar conjuntamente la viabilidad de los proyectos y facilitar la colaboración necesaria para su desarrollo. El acuerdo también persigue agilizar la tramitación de autorizaciones para aquellos eventos e iniciativas considerados estratégicos.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para garantizar el impulso y seguimiento de las actuaciones que puedan derivarse de este marco de colaboración, el protocolo prevé la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes de ambas instituciones.

Este órgano permitirá coordinar iniciativas, compartir criterios y favorecer la colaboración interinstitucional necesaria para avanzar en la puesta en valor de la Ría como uno de los principales activos ambientales, sociales y económicos de Bilbao.

El protocolo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y no implica compromisos económicos directos entre las partes firmantes.