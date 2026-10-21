Bizkaia modifica el IRPF para facilitar la declación conjunta en familias separadas con carácter retroactivo desde 2025

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GERNIKA (BIZKAIA), 7 (EUROPA PRESS)

Las Juntas Generales de Bizkaia han acordado la modificación de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el objetivo de facilitar la declaración conjunta a familias separadas o divorciadas que se vieron afectadas por la revisión fiscal aprobada el pasado año. El cambio tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

El pleno ha aprobado este miércoles el dictamen de la Comisión de Hacienda y Finanzas que recogía un acuerdo transaccional de PNV, PSE-EE y Elkarrekin a raíz de dos proposiciones de norma foral sobre este asunto que habían presentado el PP y EH Bildu, respectivamente. El texto ha salido adelante con los votos a favor de PNV, PSE-EE y Elkarrekin (los tres grupos que también acordaron la revisión fiscal de 2025), mientras que EH Bildu y PP ha votado en contra.

En concreto, se modifica el artículo 98 de la norma de IRPF con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, de manera que, según ha destacado la portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, las personas que se hayan visto perjudicadas en su declaración podrán "revisarla para recuperar las cantidades que hayan pagado de más".

El texto acordado flexibiliza los criterios de acceso a la tributación conjunta. Para ello, se establece un umbral objetivo de pensión alimenticia de 235 euros mensuales por hijo o hija, por debajo del cual o ante impagos totales, se presume que la persona progenitora custodia asume en solitario el sostenimiento económico. Asimismo, se simplifican las vías de prueba admitiendo demandas judiciales de reclamación o declaraciones juradas con salvaguardas antifraude.

En supuestos de custodia compartida, se permite acogerse al beneficio fiscal cuando una de las partes incumpla los gastos ordinarios de convivencia, previa acreditación judicial.

También se preserva la exención de probar el mantenimiento exclusivo a las mujeres víctimas de violencia machista o doméstica para evitar situaciones de desprotección.

PNV, PSE-EE y Elkarrekin han defendido la revisión fiscal acometida el pasado año, si bien han admitido los efectos "indeseados" que pudo generar en su puesta en marcha en "casos concretos" que requirían "ser ajustados".

"Cuando una norma se evalúa y tiene algún problema, debe ser sometida a análisis para que se compueben elementos en los que pueda hacer una disfunción", ha planteado el apoderado del PSE-EE Alberto Álvarez, que ha remarcado que en este caso no se ha generado "trastorno irreparable" aunque haya causado "malestar".

En palabras de la juntera del PNV Ainhoa Pielo la modificación responde a criterios de "justicia fiscal, igualdad, inclusión y protección social", y ha acusado a EH Bildu de pretender "regresar a fórmulas del pasado" y a PP de no tener en cuenta en su propuesta "la capacidad económica individual de las personas progenitoras adoptantes o acogedoras".

La portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha incidido en que el acuerdo plantea una "solución justa" manteniendo "intacto" el objetivo de que el acceso a la tributación conjunta "corresponda a quien realmente asume el cuidado y mantenimiento de los hijos". Así, ha indicado, la solución que se plantea evita que "la existencia formal de una pensión de alimentos que no se estaba cobrando impidera acceder a la tributación conjunta" y se facilita la forma de demostrarlo.

PARCHE

Por su parte, la juntera de EH Bildu Arantza Sarasola ha considerado que la modificación acordada supone únicamente "un parche" porque solo "soluciona en una pequeña medida el desorden generado" con la revisión fiscal. A su entender, es necesario acometer "un cambio radical" y, para ello, ha propuesto "volver a la casilla de salida" y acometer "un debate de fondo".

El apoderado del PP Diego Pagadigorria ha considerado que el dictamen acordado "da la espalda a la realidad social" porque, a su entender, "deja sin incorporar la solución expresa" cuando ambos progenitores sostienen a sus hijos, pese a que tres de cada cuatro familias separadas o divorciadas tienen custodia compartida. Para el PP, que ha presentado un voto particular que ha sido rechazado al no sumar ningún apoyo más, la reforma aprobada es "poco clara, chapucera y restrictiva".